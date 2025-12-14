HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 14-12: Bán ra mạnh, giá giảm sâu

Tin: Ngọc Ánh, Ảnh: AN NA

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm mạnh, rời xa mốc 100.000 đồng/kg khi lực bán ra mạnh

Hôm nay, 14-12, không có giá cà phê tham chiếu trên sàn nhưng giá cà phê trong nước mới nhất chỉ còn bình quân 99.200 đồng/kg, giảm 1.700 đồng/kg so với phiên liền kề và giảm đến 3.700 đồng/kg so với cuối tuần trước, tương đương 3,6%. 

TIN LIÊN QUAN

Giá Robuta tham chiếu ở mức 4.122 USD/tấn, so với tuần trước giảm 173 USD/tấn, tương đương 4%; giá Arabica 8.140 USD/tấn giảm 120 USD/tấn, tương đương giảm 1,45%.

Giá cà phê giảm sâu khi xuất khẩu cà phê tháng 11-2025 của Việt Nam tăng mạnh về khối lượng so với tháng trước 10-2025 là 30% và so với cùng kỳ năm trước tháng 11-2025, ở mức tăng 41% với 88,8 nghìn tấn, trị giá 507,6 triệu USD.

Giá cà phê hôm nay 14 - 12 giảm sâu , sức bán tăng mạnh - Ảnh 2.

Cà phê là thức uống không thể thiếu của nhiều người

Cục Xuất Nhập khẩu – Bộ Công Thương cho biết Việt Nam thu hoạch cao điểm, giá cà phê thế giới giảm và nông dân, thương lái bán cà phê ra mạnh là yếu tố khiến giá cà phê nội địa giảm nhanh.

Lượng cà phê của Việt Nam cung cấp ra thế giới dồi dào khiến giá cà phê khó nóng sốt.

Giá cà phê hôm nay 14 - 12 giảm sâu , sức bán tăng mạnh - Ảnh 3.

Từ tháng 4-2025 đến nay, khối lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam qua hàng tháng đều tăng so với cùng kỳ năm trước - Nguồn Hải quan Việt Nam

Tính chung 11 tháng đầu năm 2025, sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,4 triệu tấn, trị giá 7,94 tỉ USD, tăng 15% về lượng và tăng 61% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá xuất khẩu cà phê trong 11 tháng năm 2025 đạt trung bình 5.661 USD/tấn, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024.

Điều này cho thấy, cà phê Việt Nam đã trải qua gần 1 năm trúng mùa, trúng giá.

Giá cà phê hôm nay 14 - 12 giảm sâu , sức bán tăng mạnh - Ảnh 4.


