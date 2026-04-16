Giá cà phê hôm nay 16-4: Tăng tiếp, Trung Quốc tăng chi cho cà phê Việt

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 16-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London (Anh) tăng 1,28% - 2,02%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) thêm phiên tăng nhẹ dưới 1%.

Robusta tăng phiên thứ 3

Ở kỳ hạn tháng 7-2026, giá Robusta tăng 43 USD/tấn, lên 3.394 USD/tấn; giá Arabica tăng 10 USD/tấn, lên 6.570 USD/tấn.

Đây là phiên thứ 3 liên tiếp Robusta tăng với tổng mức tăng 154 USD/tấn.

Đáng chú ý, ở kỳ hạn giao hàng tháng 5-2026, giá Robusta đã vượt mốc 3.500 USD/tấn sau khi tăng 70 USD/tấn, lên 3.528 USD/tấn, cho thấy nhu cầu cà phê giao gần tăng nóng.

Trước đó, Liên đoàn Cà phê châu Âu thông tin tồn kho cà phê nhân tại các cảng lớn ở châu Âu giảm. Khi chốt sổ tháng 2-2026, lượng tồn kho chỉ còn hơn 408.000 tấn, thấp nhất trong gần hai năm qua.

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước dự kiến tăng từ mốc bình quân 87.100 đồng/kg của ngày hôm qua.

Hôm qua, giá cà phê nội địa chỉ tăng 600 đồng/kg trong khi giá trên sàn tăng đến 2.500 đồng/kg, cho thấy sức mua còn yếu. Giới kinh doanh vẫn có tâm lý chờ giá cà phê rõ xu hướng hơn.

Cà phê hòa tan, dòng sản phẩm Trung Quốc nhập nhiều

Thị trường Trung Quốc tăng tốc

Theo số liệu thống kê hải quan, trong tháng 3-2026, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 7.034 tấn cà phê các loại, tăng 160% so với tháng 3-2025.

Tính chung quý I/2026, Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường tỉ dân này 18.550 tấn cà phê, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, trong tốp 10 thị trường nhập khẩu cà phê Việt Nam quý I/2026, Trung Quốc là thị trường duy nhất tăng về giá bán, với mức bình quân 5.388 USD/tấn, trong khi giá bình quân xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn này là 4.657 USD/tấn.

Nguyên nhân là thị trường Trung Quốc có tỉ lệ nhập khẩu cà phê chế biến cao nên đơn giá cao.

Các doanh nghiệp cho biết thị trường Trung Quốc tăng trưởng mạnh nhờ sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và xu hướng tiêu dùng cà phê thay thế trà tại các đô thị lớn.



