Giá cà phê hôm nay 17-1: Giá ít thay đổi, cà phê Cold Brew phát triển nóng

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 17-1 (giờ Việt Nam), giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 0,77%-0,86%; giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh biến động nhẹ, cả tăng và giảm dưới 0,5%.

Giá cà phê ít thay đổi

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta giảm 3 USD/tấn, còn 4.003 USD/tấn; giá Arabica giảm 60 USD/tấn, xuống 7.830 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến ít thay đổi từ mức bình quân 99.100 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Thị trường cà phê trầm lắng do các nhà mua hàng đã có một lượng hàng đáng kể sau khi nhập khá nhiều các tháng cuối năm 2025.

Cà phê pha bằng nước lạnh

Cà phê pha lạnh bùng nổ

Liên quan đến xu hướng tiêu dùng mới, thị trường cà phê Cold Brew (cà phê được pha bằng nước lạnh, kéo dài từ 4 - 24 giờ) toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong giai đoạn tới với tốc độ tăng trưởng 12,5% trong khi tăng trưởng tiêu thụ cà phê chung dưới 2%.

Quy mô thị trường cà phê pha bằng nước lạnh 2024 là 5,5 tỉ USD và dự kiến lên 14,1 tỉ USD vào năm 2031.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ xu hướng tiêu dùng cà phê cao cấp, tiện lợi và có độ axit thấp, phù hợp với lối sống đô thị hiện đại. Sự phát triển của văn hóa cà phê, cùng với phân khúc cà phê pha sẵn và hệ thống quán cà phê, đã góp phần mở rộng nhu cầu thị trường.