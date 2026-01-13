Giá cà phê hôm nay 13-1: Diễn biến trái chiều

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 13-1 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 8-17 USD/tấn; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 20-40 USD/tấn.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta tăng 14 USD/tấn, lên 3.917 USD/tấn; giá Arabica giảm 40 USD/tấn, còn 7.850 USD/tấn.

Quy đổi theo tỉ giá, giá Robusta tham chiếu đang ở mức 102.000 đồng/kg trong khi giá cà phê nội địa mới nhất ở mức 97.600 đồng/kg.

Dự kiến, giá cà phê hôm nay sẽ tăng nhẹ trở lại, xoay quanh mức 98.000 đồng/kg.

Giá cà phê gần đây tương đối ổn định

Giá cà phê gần đây khá ổn định, giúp cho việc đàm phán hợp đồng dễ hơn, thuận lợi cho việc đặt các đơn hàng cho mùa Tết này.

Nông dân vẫn đang tích cực thu hoạch cà phê cuối vụ với thời tiết thuận lợi giúp nâng cao chất lượng cà phê Việt.



