Giá cà phê hôm nay 17-1: Lại đỏ sàn, Brazil xuất khẩu Robusta tăng gấp 2

Giá cà phê hôm nay 17-1, chốt phiên giao dịch trên sàn London – Anh trong sắc đỏ dù trong giờ giao dịch, có lúc giá tăng đến 69 – 73 USD/tấn.

Cụ thể, giá các kỳ hạn được chốt như sau:

Kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 giảm 23 USD, còn 4889 USD/tấn.

Kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 giảm 10 USD, còn 4846 USD/tấn.

Kỳ hạn giao hàng tháng 7-2025 giảm 5 USD, còn 4775 USD/tấn.

Kỳ hạn giao hàng tháng 9-2025 giảm 3 USD, còn 4689 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước sáng nay điều chỉnh giảm nhẹ, khoảng 500 đồng/kg so với chiều hôm qua, ở mức khoảng 115.600 đồng/kg đối với cà phê nhân xanh mua xô.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng có 1 phiên đỏ sàn, mức giảm 0,89%-1% so với phiên trước đó. Giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3-2025 còn 7.210 USD/tấn, giảm 70 USD/tấn.

Cà phê Robuta Việt Nam đang bị cạnh tranh bởi các nguồn cung cấp mới

Nguyên nhân giá cà phê Robusta giảm được cho là do ảnh hưởng từ thông tin của Hiệp hội Xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) vừa công bố rằng năm 2024, Brazil đã xuất khẩu 9,4 triệu bao, tức 564.000 tấn Robusta, thường gọi Conilon, tăng gần gấp đôi so với năm 2023. Xuất khẩu cà phê Arabica của nước này cũng tăng 20% so với năm 2023, lên 37 triệu bao (2,22 triệu tấn).

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), tính riêng 2 tháng đầu niên vụ cà phê 2024-2025, tức tháng 10 và 11-2024, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 21,85 triệu bao, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Nam Mỹ tiếp tục là khu vực xuất khẩu cà phê lớn nhất và có tăng trưởng cao trong khi khu vực châu Á giảm, chủ yếu do sự sụt giảm mạnh của nguồn cung từ Việt Nam.

Ngoài yếu tố thời tiết, khiến vụ thu hoạch cà phê của Việt Nam bắt đầu trễ hiếm có, khi đến tháng 12 mới thu hoạch rộ còn có lý do nông dân Việt Nam không còn bán ồ ạt sau khi thu hoạch nữa mà bán ra từ từ khi có nhu cầu tài chính.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, tháng 12-2024 vừa qua, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã tăng trở lại với khối lượng gần 132.000 tấn cà phê nhân. Trong đó, cà phê Robusta gần 123.000 tấn, đơn giá bình quân 4.917 USD/tấn.