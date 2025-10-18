HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 18-10: Robusta hạ nhiệt

Tin, ảnh, đồ họa: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm nhưng tính chung cả tuần, giá cà phê Robusta thế giới vẫn tăng 1,61%, tương đương 72 USD/tấn

Phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 18-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 1,01% - 1,33%.

Cụ thể, giá cà phê Robusta các kỳ hạn như sau: 

Giao tháng 11-2025: giá 4.552 USD/tấn, giảm 62 USD/tấn.

Giao tháng 1-2026: giá 4.478 USD/tấn, giảm 46 USD/tấn.

Giao tháng 3-2026: giá 4.399 USD/tấn, giảm 48 USD/tấn.

Giao tháng 5-2026: giá 4.334 USD/tấn, giảm 48 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 18 - 10: Robusta giảm nhưng vẫn tăng tuần qua - Ảnh 2.

Giá cà phê giao tháng 11-2025 trên sàn London

Quy ra tiền Việt, giá cà phê ở kỳ hạn tham chiếu chính là tháng 11-2025 ở mức 118.900 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước dự kiến sẽ giảm từ mức bình quân 115.300 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê hôm nay 18 - 10: Robusta giảm nhưng vẫn tăng tuần qua - Ảnh 3.

Giá cà phê tăng 72 USD/tấn sau 1 tuần

Nhìn lại tuần qua, giá cà phê Robusta trên sàn đã có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm, tính chung cả tuần, Robusta đã tăng 72 USD/tấn, tương đương 1,61% so với cùng kỳ tuần trước.

Trên sàn New York – Mỹ, giá cà phê Arabica tăng nhẹ dưới 1% ở các kỳ hạn; kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 80 USD/tấn, lên 8.760 USD/tấn, tương đương 228.800 đồng/kg.

Tính chung tuần qua, giá cà phê Arabica tăng 540 USD/tấn, tương đương tăng 6,57%.

Giá cà phê hôm nay 18 - 10: Robusta giảm nhưng vẫn tăng tuần qua - Ảnh 4.


Giá cà phê hôm nay 16-10: Tăng trở lại và sự trỗi dậy của cà phê Trung Quốc

Giá cà phê hôm nay 16-10: Tăng trở lại và sự trỗi dậy của cà phê Trung Quốc

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều theo hướng tích cực thuộc về cà phê Robusta, thế mạnh của Việt Nam

Giá cà phê lên đỉnh, trả công 1 triệu/ngày vẫn thiếu người hái

(NLĐO) - Vụ thu hoạch cà phê đang bắt đầu, nhiều nhà vườn chạy đôn chạy đáo tìm nhân công thu hoạch khi chưa có máy móc hỗ trợ

Giá cà phê hôm nay 15-10: Arabica tăng dữ dội

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều giữa Arabica và Robusta

