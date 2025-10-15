Giá cà phê tăng, chi phí dành cho nhân công hái cà phê cũng tăng lên bởi cần lực lượng không chỉ có sức khỏe tốt mà còn có tay nghề để bảo vệ vườn cây cho vụ sau.

Nhân công hái cà phê 1 triệu đồng/ngày

Các nhà vườn có thể trả công theo ngày hoặc theo sản lượng, mỗi nhân công hái cà phê có thể có thu nhập từ 500.000 – 1 triệu đồng/ngày.

Nhưng cũng có nơi có sáng kiến tuyển tình nguyện viên để giải quyết bài toán thiếu lao động còn nhiều người trẻ có cơ hội trải nghiệm với mùa cà phê.

Anh Nguyễn Tuấn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH iForest (Đắk Lắk) chuyên cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản, cho hay công ty ông đã đăng thông tin tuyển tình nguyện viên từ đầu mùa và nhận được rất nhiều hồ sơ ứng tuyển.

Hiện nay, trang trại đã tuyển đủ tình nguyện viên, trong đó có 7 người nước ngoài.

Dự kiến, vào tháng 11-2025, cao điểm thu hoạch, các tình nguyện viên sẽ đến làm việc tại nông trại iForest.

Nông trại iForest đón tình nguyện viên nước ngoài đến tìm hiểu về cà phê Việt - Ảnh: NVCC

Lưu ý khi nhận tình nguyện viên nước ngoài

Anh Dũng cho hay các tình nguyện viên nước ngoài đa số đến với mục đích tìm hiểu về cà phê Việt Nam. Ví dụ, năm nay có một nhà rang bán cà phê ở Hungary đến để tìm hiểu vùng nguyên liệu và quy trình chế biến sản xuất. Nhiều nhất là sinh viên Đại học Tokyo (Nhật Bản), đến theo chương trình thực tập tìm hiểu về mô hình bền vững và mô hình cà phê.

Những nhân sự này có thể đến nông trại ít nhật 1 tuần, nhiều nhất dựa theo visa được cấp. Anh Dũng lưu ý, người nước ngoài không được phép qua đêm tại trang trại như người Việt Nam nên thường chọn các nhà nghỉ, khách sạn gần đó để lưu trú.

Theo anh Dũng, hiệu quả công việc của tình nguyện viên phụ thuộc vào cách trang trại tổ chức và chia nhóm hợp lý, giúp 2 bên đều đạt mong muốn của mình.



