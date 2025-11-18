Giá cà phê hôm nay 18-11: Bật tăng dữ dội

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 18-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh bật tăng từ 5,04% - 6,16%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng nhẹ từ 0,38%-0,7%.

Giá cà phê Robusta đã trải qua một phiên tăng dữ dội - Ảnh chụp màn hình

Ở kỳ hạn tham chiếu, Robusta giao tháng 1-2026, giá tăng 260 USD/tấn, lên 4.483 USD/tấn; Arabica giao tháng 12-2025, giá tăng 60 USD/tấn, lên 8.870 USD/tấn.

Như vậy, chỉ qua một phiên, giá Robusta tham chiếu trên sàn đã tăng vọt đến 6.800 đồng/kg nên giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước sẽ tăng trở lại từ mức 110.300 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Robusta Việt Nam đang có nhiều lợi thế

Giá cà phê quay đầu tăng mạnh sau 1 tuần buồn khi các thông tin về thuế nhập khẩu cà phê của Mỹ rõ dần.

Theo đó, dù Mỹ miễn thuế đối ứng với cà phê nhập khẩu – mặt hàng Mỹ phải nhập đến 99% nhưng các thuế khác như thuế cơ bản vẫn áp dụng.

Tạm thời, cà phê nhập khẩu vẫn bị áp thuế cơ bản là 10%, đặc biệt nguồn nhập lớn nhất là Brazil vẫn chịu thuế đến 40%. Điều này khiến dòng chảy cà phê tiếp tục thay đổi và giá cà phê vẫn khó hạ nhiệt.