Giá cà phê hôm nay 17-11: Chủ tịch VICOFA nói gì khi giá cà phê giảm mạnh?

Hôm nay 17-11, các sàn giao dịch cà phê trên thế giới sẽ mở cửa hoạt động vào buổi chiều (giờ Việt Nam) với khởi điểm ở mức thấp.

Ở kỳ hạn tham chiếu, Robusta khởi điểm ở mức 4.223 USD/tấn, Arabica 8.810 USD/tấn trong khi giá nội địa bình quân chỉ 110.300 đồng/kg.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho hay giá cà phê tuần qua giảm sâu do giới đầu cơ trên 2 sàn (Anh, Mỹ) đua nhau xả hàng.

Động thái này xuất phát từ việc Mỹ tuyên bố miễn thuế đối ứng với cà phê nên các nhà đầu cơ tin rằng cà phê từ tất cả các nước vào Mỹ đều được giảm. Điều này không phải tin tốt với các nhà đầu cơ nên họ bán tháo.

Giá cà phê giảm gần đây do bị bán tháo

Thế nhưng, trong cập nhật tiếp theo, phía Mỹ lại cho biết, cà phê nhập khẩu từ Brazil sẽ được Mỹ áp dụng thuế 40% thay cho mức 50% trước đó, vẫn là mức thuế rất cao.

Khi thuế đối ứng được áp dụng, cà phê Brazil bị áp thuế 50%, Việt Nam 20%, Indonesia 19%, Colombia 10%.

"Do đó, vẫn cần chờ công bố chính thức, cụ thể về mức thuế, quốc gia được miễn thuế,… mới có thể đánh giá được sự tác động lên thị trường" – Chủ tịch VICOFA nói.

Trong khi đó, giá cà phê trên các sàn vận hành bởi các nhà đầu cơ tài chính nên đôi khi không phản ánh cung – cầu giao dịch hàng hóa thật.

Hiện tại, các yếu tố mùa vụ của Brazil và Việt Nam (nguồn cung) cũng như nhu cầu thị trường không có biến động lớn, nhìn chung vẫn tốt cho giá cà phê.



