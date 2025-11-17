HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 17-11: Chủ tịch VICOFA nói gì khi giá cà phê giảm mạnh?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay kỳ vọng sẽ tăng trở lại khi cà phê Brazil vẫn bị Mỹ áp thuế 40%, chỉ giảm 10% so với trước

Hôm nay 17-11, các sàn giao dịch cà phê trên thế giới sẽ mở cửa hoạt động vào buổi chiều (giờ Việt Nam) với khởi điểm ở mức thấp. 

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn tham chiếu, Robusta khởi điểm ở mức 4.223 USD/tấn, Arabica 8.810 USD/tấn trong khi giá nội địa bình quân chỉ 110.300 đồng/kg.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho hay giá cà phê tuần qua giảm sâu do giới đầu cơ trên 2 sàn (Anh, Mỹ) đua nhau xả hàng.

Động thái này xuất phát từ việc Mỹ tuyên bố miễn thuế đối ứng với cà phê nên các nhà đầu cơ tin rằng cà phê từ tất cả các nước vào Mỹ đều được giảm. Điều này không phải tin tốt với các nhà đầu cơ nên họ bán tháo.

Giá cà phê hôm nay 17-11: Chủ tịch VICOFA nói gì khi giá cà phê giảm mạnh? - Ảnh 1.

Giá cà phê giảm gần đây do bị bán tháo

Thế nhưng, trong cập nhật tiếp theo, phía Mỹ lại cho biết, cà phê nhập khẩu từ Brazil sẽ được Mỹ áp dụng thuế 40% thay cho mức 50% trước đó, vẫn là mức thuế rất cao.

Khi thuế đối ứng được áp dụng, cà phê Brazil bị áp thuế 50%, Việt Nam 20%, Indonesia 19%, Colombia 10%.

"Do đó, vẫn cần chờ công bố chính thức, cụ thể về mức thuế, quốc gia được miễn thuế,… mới có thể đánh giá được sự tác động lên thị trường" – Chủ tịch VICOFA nói.

Trong khi đó, giá cà phê trên các sàn vận hành bởi các nhà đầu cơ tài chính nên đôi khi không phản ánh cung – cầu giao dịch hàng hóa thật.

Hiện tại, các yếu tố mùa vụ của Brazil và Việt Nam (nguồn cung) cũng như nhu cầu thị trường không có biến động lớn, nhìn chung vẫn tốt cho giá cà phê.

Giá cà phê hôm nay 17-11: Chủ tịch VICOFA nói gì khi giá cà phê giảm mạnh? - Ảnh 2.


Tin liên quan

Mỹ chính thức miễn thuế đối ứng với cà phê, tiêu

Mỹ chính thức miễn thuế đối ứng với cà phê, tiêu

(NLĐO) – Doanh nghiệp vẫn nên kiểm tra chi tiết để phòng ngừa rủi ro thuế cũng như phi thuế quan

Giá cà phê hôm nay 15 -11: Bốc hơi theo thuế Mỹ

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm mạnh 3 con số với Robusta khi việc Mỹ giảm thuế nhập khẩu cà phê thêm rõ ràng

Nghịch lý cà phê Robusta Việt Nam

(NLĐO) - Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê thứ 2 thế giới, riêng cà phê Robusta chiếm 43% toàn cầu nhưng nghịch lý là người tiêu dùng ít biết đến

Nguyễn Nam Hải vicofa giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica thuế đối ứng
