Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 19-2 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) tăng 1,44%-1,77%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng 0,71%-1,04%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta tăng 64 USD/tấn, lên 3.683 USD/tấn; giá Arabica tăng 50 USD/tấn, lên 6.290 USD/tấn.

Như vậy, sau một phiên bán tháo, giá cà phê trên 2 sàn đã bắt đầu phục hồi.

Giá cà phê hồi phục ngày mùng 3 Tết

Theo số liệu hải quan, tháng 1-2026, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt mức 4.820 USD/tấn (tính cả cà phê chế biến), giảm 10,8% so với tháng 1-2025.

Tháng 1-2026, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường đều tăng trưởng tích cực so với tháng 1-2025. Đặc biệt, xuất khẩu sang một số thị trường có mức tăng mạnh về lượng cùng kỳ năm trước như: Đức tăng 71%; Tây Ban Nha tăng 84%; Algeria tăng 296%; Nga tăng 82%.

Tính chung toàn ngành, tháng 1-2026 xuất khẩu được 224,3 nghìn tấn, trị giá 1,08 tỉ USD, so với tháng 1-2025 tăng 56% về lượng và tăng 40% về trị giá.



