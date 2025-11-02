HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay, 2-11: Điều chưa từng có ở vùng cà phê Sơn La

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay ở mức cao, đặc biệt là vùng trồng Arabica lớn nhất hiện nay là Sơn La

Hôm nay, 2-11, không có giá tham chiếu trên sàn, giá cà phê trong nước tạm thời ở mức bình quân 116.800 đồng/kg, cao hơn cuối tuần trước 500 đồng/kg. 

Giá cà phê thế giới giảm

Trong khi đó, giá cà phê thế giới tuần qua lại diễn biến ngược lại. 

Giá Robusta kỳ hạn tháng 1-2026 đạt 4.540 USD/tấn, tăng 17 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 12-2025 giảm 240 USD/tấn, còn 8.640 USD/tấn.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá cà phê trong nước đang ở mức tốt hơn, đặc biệt là Arabica. Arabica là loại cà phê nông dân khó phơi khô và cất kho chờ bán dần như Robusta mà chủ yếu nông dân bán tươi, các đại lý mới có điều kiện sơ chế và làm khô. 

Do đó, khi Arabica thế giới lập đỉnh vào tháng 2 và 3-2025, đa số nông dân Việt Nam chỉ biết tiếc vì hàng không còn.

Giá cà phê hôm nay 2 - 11 tại Sơn La: Tăng cao chưa từng có - Ảnh 2.

Cà phê Arabica Sơn La

Arabica Sơn La lên hương

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Vương Văn Hải, Chủ tịch Hội Cà phê Sơn La cho biết giá cà phê tươi tại đây đang ở mức 30.000 đồng/kg, cao nhất từ trước đến nay, so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn đến 50%. 

Tính theo cà phê nhân, Arabica Sơn La ở mức 195.000 đồng/kg.

Theo ông Hải, vụ cà phê ở Sơn La bắt đầu từ tháng 9 và hiện đang thu hoạch cao điểm và thêm điều chưa từng có năm nay là công hái cà phê tăng vọt, từ 2.500 – 3.000 đồng/kg nay lên gấp đôi. Do đó, người hái cà phê giỏi có thể kiếm được 1 triệu đồng/ngày.

"Thu nhập hái cà phê quá cao, lao động tự do như nhân viên quán ăn đổ xô đi hái cà phê. Người làm việc có hợp đồng nghỉ phép, thậm chí có người nghỉ việc để hái cà phê để tận dụng kiếm thu nhập cao trong mùa hái cà phê" – ông Hải kể.

Ông Hải cho biết Sơn La hiện có khoảng 30.000 ha cà phê – là vùng cà phê Arabica lớn nhất cả nước. Năng suất cà phê năm nay ở mức từ 10 – 15 tấn tươi/ha cho thu nhập tốt cho nông dân nên xu hướng mở rộng diện tích rõ.

Giá cà phê hôm nay 2-11: Điều chưa từng có ở vùng cà phê Sơn La - Ảnh 1.


