Giá cà phê hôm nay 31-10: Tăng tiếp và cách giữ vị thế số 1 cho cà phê

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 31-10: Tăng tiếp và cách giữ vị thế số 1 cho cà phê

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng với Robusta và cả Arabica, cần thiết có sự đầu tư chiều sâu cho loại cây trồng chiến lược này

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 31-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng từ 0,67% - 0,88%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 0,33%-0,45%. 

Robusta, Arabica tăng giá nhẹ

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn tham chiếu, tháng 1-2026 với Robusta giá tăng 31 USD/tấn, lên 4.641 USD/tấn; tháng 12-2025 với Arabica giá tăng 30 USD/tấn, lên 8.640 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước dự kiến tăng nhẹ từ mức bình quân 116.500 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Phiên giao dịch hôm qua, giá cà phê trong nước chỉ tăng 800 đồng/kg. Riêng giá tại Lâm Đồng (khu vực Đắk Nông cũ) tăng tới 9.00 đồng/kg, lên 116.700 đồng/kg. Một số đại lý thu mua cà phê tuyển chọn có giá từ 117.000 – 118.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, giá thu mua cà phê cà phê tươi chín đỏ để chế biến cà phê chất lượng cao vẫn ở mức cao, khoảng 24.000 – 25.000 đồng/kg, tính ra hơn 120.000 đồng/kg cà phê nhân.

Giá cà phê hôm nay 31 - 10 tăng tiếp giữ vị thế số 1 cho cà phê Việt Nam - Ảnh 2.

Giá cà phê đang tăng ngay vụ thu hoạch

Giữ vị thế cho Robusta Việt Nam

Giá cà phê tăng cao đã kích thích nông dân thay đổi giống mới, tập trung chăm sóc để tăng năng suất và thu nhập.

Tại hội nghị cà phê mới đây, một số doanh nghiệp cho biết tuy năng suất bình quân cà phê Việt Nam khoảng 3 tấn/ha nhưng một số vườn đạt đến 10 tấn/ha tại khu vực Lâm Đồng.

Không chỉ Việt Nam mà tại Brazil, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra giống cà phê có thể trồng gần biển và năng suất ngày càng cải thiện. Việt Nam hiện là nước sản xuất và xuất khẩu Robusta số 1 thế giới nhưng các nước đang gia nhập cuộc đua, đe dọa vị thế số 1 của Robusta Việt. 

Do đó, ngành cà phê Việt Nam cần đầu tư vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để duy trì được vị thế cạnh tranh cho cà phê Việt, loại cây trồng mang lại giá trị xuất khẩu cao nhất hiện nay. 

Giá cà phê hôm nay 31 - 10 tăng tiếp giữ vị thế số 1 cho cà phê Việt Nam - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 29-10: Robusta phục hồi nhẹ, Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê hôm nay 29-10: Robusta phục hồi nhẹ, Arabica tiếp tục giảm

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đã hồi phục với Robusta nhưng Arabica tiếp tục giảm. Indonesia bất ngờ trở thành nơi cung cấp cà phê lớn nhất cho Việt Nam

VICOFA nói gì về thông tin Mỹ giảm thuế cà phê Việt Nam xuống 0%?

(NLĐO) – Cà phê Việt Nam đang có hội vàng tại thị trường Mỹ nếu thuế đối ứng 20% được miễn trừ

Giá cà phê hôm nay, 28-10: Giảm rất mạnh do bị bán tháo

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bất ngờ giảm mạnh với cả Arabica và Robusta giữa bối cảnh thuế đối ứng Mỹ dành cho cà phê có thể thay đổi

cà phê giá cà phê hôm nay Robusta Arabica
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo