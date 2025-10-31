Giá cà phê hôm nay 31-10: Tăng tiếp và cách giữ vị thế số 1 cho cà phê

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 31-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng từ 0,67% - 0,88%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 0,33%-0,45%.

Robusta, Arabica tăng giá nhẹ

Ở kỳ hạn tham chiếu, tháng 1-2026 với Robusta giá tăng 31 USD/tấn, lên 4.641 USD/tấn; tháng 12-2025 với Arabica giá tăng 30 USD/tấn, lên 8.640 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước dự kiến tăng nhẹ từ mức bình quân 116.500 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Phiên giao dịch hôm qua, giá cà phê trong nước chỉ tăng 800 đồng/kg. Riêng giá tại Lâm Đồng (khu vực Đắk Nông cũ) tăng tới 9.00 đồng/kg, lên 116.700 đồng/kg. Một số đại lý thu mua cà phê tuyển chọn có giá từ 117.000 – 118.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, giá thu mua cà phê cà phê tươi chín đỏ để chế biến cà phê chất lượng cao vẫn ở mức cao, khoảng 24.000 – 25.000 đồng/kg, tính ra hơn 120.000 đồng/kg cà phê nhân.

Giá cà phê đang tăng ngay vụ thu hoạch

Giữ vị thế cho Robusta Việt Nam

Giá cà phê tăng cao đã kích thích nông dân thay đổi giống mới, tập trung chăm sóc để tăng năng suất và thu nhập.

Tại hội nghị cà phê mới đây, một số doanh nghiệp cho biết tuy năng suất bình quân cà phê Việt Nam khoảng 3 tấn/ha nhưng một số vườn đạt đến 10 tấn/ha tại khu vực Lâm Đồng.

Không chỉ Việt Nam mà tại Brazil, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra giống cà phê có thể trồng gần biển và năng suất ngày càng cải thiện. Việt Nam hiện là nước sản xuất và xuất khẩu Robusta số 1 thế giới nhưng các nước đang gia nhập cuộc đua, đe dọa vị thế số 1 của Robusta Việt.

Do đó, ngành cà phê Việt Nam cần đầu tư vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để duy trì được vị thế cạnh tranh cho cà phê Việt, loại cây trồng mang lại giá trị xuất khẩu cao nhất hiện nay.



