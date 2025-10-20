HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 20-10: Không chỉ Robusta, loại cà phê này của Việt Nam vừa vượt Brazil

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay liệu có tăng khi nguồn cung vẫn chưa bổ sung và nông dân Việt Nam đa số có khả năng chờ giá tốt

Hôm nay, 20-10, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới như London – Anh, New York – Mỹ sẽ mở cửa vào buổi chiều, giờ Việt Nam. 

Đầu vụ giá cà phê ở mức cao

Theo đó, giá cà phê Robusta đầu tuần khởi điểm ở mức 4.552 USD/tấn cho kỳ hạn giao tháng 11-2025 và 8.760 USD/tấn với Arabica giao tháng 12-2025.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay bắt đầu ở mức bình quân 114.300 đồng/kg; cao nhất ở Đắk Lắk khi một số đại lý báo giá 115.000 – 116.000 đồng/kg; thấp nhất tại Lâm Đồng, khoảng 113.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta tươi giao dịch trong khoảng từ 20.000 – 24.000 đồng/kg, được xem là mức cao do nông dân hái tỉa nên tỉ lệ chín cao, tỉ lệ thu hồi cà phê nhân cao hơn so với hái xô.

Như vậy, dù bắt đầu vụ mới nhưng giá cà phê của Việt Nam vẫn ở mức tốt so với hồi tháng 7-2025, khi Brazil vào vụ gây áp lực lên nguồn cung.

Giá cà phê hôm nay 20 - 10: Việt Nam vượt Brazil trong xuất khẩu cà phê hòa tan - Ảnh 2.

Cà phê là thức uống thiết yếu với nhiều người

Việt Nam vừa vượt Brazil ở mảng cà phê hòa tan

Thông tin liên quan thị trường cà phê được Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) công bố nổi bật là Việt Nam vượt qua Brazil trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất trong tháng 8-2025, với 310.000 bao, tương đương 18.600 tấn được vận chuyển.

Thị phần cà phê hòa tan trong tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng lên 12,4% trong 11 tháng của niên vụ 2024-2025, so với 11,5% cùng kỳ niên vụ 2023-2024.

Những năm gần đây, sản xuất và xuất khẩu cà phê hòa tan tăng mạnh nhờ nhu cầu thị trường tăng do tính tiện lợi và chất lượng ngày càng cải thiện do những công nghệ mới.

Gần đây, nhiều nhà máy đã mở mới hoặc mở rộng công suất chế biến cà phê hòa tan để nâng cao giá trị, thay vì xuất thô hàng nguyên liệu.

Giá cà phê hôm nay 20 - 10: Việt Nam vượt Brazil trong xuất khẩu cà phê hòa tan - Ảnh 3.

giá cà phê Robusta giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất cà phê hòa tan Việt Nam vượt Brazil
