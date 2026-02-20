Giá cà phê hôm nay 20-2: Lại giảm bất ngờ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 20-2 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) giảm tới 1,35%-1,81%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) điều chỉnh nhẹ dưới 0,5% (cả tăng và giảm).

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 63 USD/tấn, còn 3.620 USD/tấn; giá Arabica tăng 10 USD/tấn, ở mức 6.290 USD/tấn.

Quy đổi theo tỉ giá, cà phê Robusta tham chiếu ở mức 93.200 đồng/kg khi thị trường nội địa Việt Nam vẫn đang nghỉ Tết.

Giá cà phê biến động khó lường

Thông tin về thị trường cà phê, báo cáo xuất khẩu tháng 1-2026 của Brazil tiếp tục giảm, ở mức chỉ 166.800 tấn, giảm đến 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, có thể thấy tháng 1-2026, các nhà mua hàng thế giới đã đổ xô về Việt Nam mua cà phê trước sự hụt hàng lớn từ nước xuất khẩu cà phê số 1 thế giới.

Thị trường cà phê ngày càng khó đoán gây nhiều rủi ro nhưng cũng nhiều tiềm năng lợi nhuận cho các nhà đầu tư.



