Giá cà phê hôm nay 24-3: Hạ nhiệt

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 24-3 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm 0,27%-0,73%; giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm 0,82%-1,51%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 27 USD/tấn, còn 3.637 USD/tấn; giá Arabica giảm 60 USD/tấn, còn 6.770 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay được dự báo điều chỉnh nhẹ so với mốc 94.000 đồng/kg của ngày hôm qua.

Cà phê là một trong những mặt hàng được các nhà đầu tư lựa chọn đổ vốn, nên dễ bị tác động mạnh với các yếu tố địa chính trị toàn cầu. Thời gian qua, xung đột Trung Đông leo thang, giá cà phê cũng nóng theo.

Theo báo cáo ngành hàng cà phê của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Việt Nam chiếm khoảng 17% sản lượng cà phê toàn cầu, là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới, sau Brazil.

Tổng sản lượng của Việt Nam và Brazil chiếm gần một nửa nguồn cung cà phê toàn cầu, đóng vai trò quan trọng đối với thị trường.

Cà phê Việt Nam vẫn đang giai đoạn "một mình một chợ"

Việt Nam có tỉ lệ xuất khẩu cao trong tổng sản lượng, trong khi Brazil tiêu thụ nội địa lớn, khiến cơ cấu thị trường của hai quốc gia có sự khác biệt. Đáng chú ý, cà phê Robusta của Việt Nam hiện chiếm khoảng 40% thị phần toàn cầu, giữ vị trí số một thế giới.

Trong bối cảnh nguồn cung Robusta từ các quốc gia khác chưa tăng mạnh, cà phê Việt Nam đang chiếm ưu thế trên thị trường.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng này có thể thay đổi khi Brazil bước vào vụ thu hoạch mới từ khoảng tháng 5-2026, qua đó tạo thêm áp lực nguồn cung.