Giá cà phê hôm nay 26-3: Xuất hiện loại cà phê hơn 8 triệu đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 26-3 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh và Arabica trên sàn New York – Mỹ điều chỉnh nhẹ dưới 1% (cả tăng và giảm).

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 33 USD/tấn, còn 3.629 USD/tấn; giá Arabica giảm 40 USD/tấn, còn 6.970 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến điều chỉnh nhẹ từ mốc 94.100 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Theo báo chí quốc tế, ông Luiz Paulo Dias Pereira Filho, một nhà sản xuất cà phê đặc sản công bố giống cà phê Eugenioides cực kỳ quý hiếm – tổ tiên của Arabica.

Cà phê đặc sản của Việt Nam

Đặc điểm nổi bật của giống cà phê Eugenioides là hương vị ngọt ngào đặc biệt, hàm lượng caffeine thấp và không có vị chua gắt.

Loại cà phê này từng được sử dụng để giành chức vô địch Barista thế giới năm 2021 tại Milan (Ý), càng minh chứng cho chất lượng vượt trội.

Cà phê Eugenioides hiện được trồng thương mại tại Colombia, giá bán quy ra tiền Việt khoảng 8,3 triệu đồng/kg.

Ngoài chất lượng vượt trội, năng suất cà phê Eugenioides rất thấp. Với diện tích 5 ha, sản lượng năm nay chỉ thu được 2 bao (60 kg/bao), tương đương 24 kg/ha. Trong khi đó, năng suất bình quân cà phê Brazil khoảng 1,8 tấn/ha.