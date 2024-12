Giá cà phê hôm nay 29-12: Giảm mạnh rồi “đi ngang” dò đường

Giá cà phê hôm nay 29-12, cuối tuần thường lấy giá của ngày hôm trước do có rất ít có mua bán vì các công ty nghỉ cuối tuần, trên sàn London (Anh) không có giao dịch.

Cuối ngày hôm qua (28-12), giá cà phê trong nước về mức 120.900 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg. Giá cao nhất được ghi nhận tại Đắk Nông là 121.000 đồng/kg, thấp nhất tại Lâm Đồng, giá 120.300 đồng/kg.

Có thể nói, tuần qua, giá cà phê trong nước không có biến động lớn trong thời gian thu hoạch rộ vì nông dân không bán ra theo tiến độ thu hoạch mà theo nhu cầu tài chính. Do đó, giá cà phê vẫn giữ ở mức cao, nông dân có lãi.

Trong tuần qua, giao dịch cà phê trên sàn London kém sôi động do ảnh hưởng ảnh hưởng lễ Giáng sinh. Chốt tuần, giá cà phê Robusta không còn giữ mốc 5.000 USD/tấn ở kỳ hạn giao hàng nào. Kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 còn 4.953 USD/tấn, giảm gần 1% so với cùng cuối tuần trước và giảm đến 10% so với cùng kỳ tháng trước, cũng là giá đỉnh lịch sử mọi thời đại của giá cà phê Robuta). Nếu so với cùng kỳ năm trước, giá cà phê Robusta đã cao hơn đến 87%.

Nông dân Tây Nguyên đang thu hoạch cà phê cuối vụ

Hiện tại, sản xuất cà phê của Việt Nam đang bước vào giai đoạn ổn định, các chỉ số về diện tích canh tác, diện tích thu hoạch, năng suất và sản lượng không có biến động lớn.

Số liệu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố cho thấy diện tích trồng cà phê của Việt Nam hiện tại là 716.600 ha, diện tích đang cho thu hoạch là 665.000 ha, năng suất 2,95 tấn/ha với tổng sản lượng 1,95 triệu tấn. Mục tiêu của năm 2025 được bộ này đặt ra là 718.000 ha, diện tích cho thu hoạch là 668.000 ha, năng suất 2,97 tấn/ha và tổng sản lượng 1,984 triệu tấn, chỉ tăng từ 0,2-1,7% so với năm nay.

Số liệu này, so với ước tính của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) còn cao hơn. Cụ thể, USDA dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ 2024-2025 là 30,1 triệu bao (hơn 1,8 triệu tấn), tăng 9,45% so với niên vụ trước. Trong đó, sản lượng cà phê Robusta dự kiến đạt 29 triệu bao và Arabica đạt 1,1 triệu bao.

Những năm gần đây, tiêu thụ cà phê nội địa tăng lên với mức tăng khoảng 6%/năm, cao gấp 2 so với tăng trưởng ngành cà phê toàn thế giới. Ước tính năm nay, thị trường nội địa sẽ tiêu thụ từ 4,5-5 triệu bao (khoảng 300.000 tấn). Thị trường phát triển mạnh mẽ với nhiều chuỗi cà phê cùng các công thức chế biến cà phê kiểu mới thu hút người tiêu dùng.