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Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 29-6: Điều ít biết về cà phê không chứa caffeine

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Giá cà phê hôm nay 29-6 mở tuần mới với nhiều thông tin đáng chú ý, trong đó có câu chuyện ít biết về cà phê không chứa caffeine

Ngày 29-6, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới như London (Anh) và New York (Mỹ) sẽ mở cửa vào buổi chiều theo giờ Việt Nam. 

Giá cà phê tiếp tục biến động mạnh

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Giá tham chiếu đầu tuần đối với hợp đồng Robusta giao tháng 9-2026 ở mức 3.627 USD/tấn; Arabica ở mức 6.020 USD/tấn, trong khi giá cà phê nhân xô nội địa bình quân khoảng 89.900 đồng/kg.

Một số đại lý mua vào cao hơn từ 500 – 1.000 đồng/kg đối với cà phê “hàng tuyển” hoặc phục vụ đơn hàng giao ngay.

Các dự báo đầu tuần cho thấy giá cà phê nhiều khả năng biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, thời tiết tiếp tục diễn biến thất thường và nhu cầu tiêu thụ giữa các phân khúc ngày càng phân hóa.

Giá cà phê hôm nay 29-6: Điều ít biết về cà phê không chứa caffeine - Ảnh 1.

Cà phê đã khử caffeine được xử lý tại một nhà máy ở Việt Nam

Tổng quan về cà phê đã khử caffeine

Bên cạnh đó, cơ cấu tiêu dùng cà phê trên thế giới cũng đang thay đổi, tạo thêm động lực cho một số phân khúc giá trị cao, trong đó có cà phê đã khử caffeine. Đây là loại cà phê được loại bỏ hơn 97% caffeine nhưng vẫn giữ hương vị và đặc tính của hạt cà phê ban đầu.

Theo Liên đoàn Cà phê châu Âu (ECF), năm 2025, các nước châu Âu sản xuất khoảng 64.965 tấn cà phê rang đã khử caffeine, trị giá 554 triệu euro, chiếm khoảng 3% tổng sản lượng và giá trị cà phê rang của khu vực.

Khối lượng cà phê xanh đã khử caffeine cao hơn, đạt khoảng 180.000 tấn.

ECF cho biết toàn cầu có 16 nhà máy khử caffeine, trong đó 5 nhà máy quy mô lớn đặt tại châu Âu.

Ngoài sản xuất, châu Âu còn nhập khẩu cà phê đã khử caffeine (cả nhân xanh và rang xay), chiếm khoảng 0,8% tổng lượng nhập khẩu, tương đương 23.200 tấn trong năm 2025.

Tại Việt Nam, cà phê nhân đã khử caffeine cũng được Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) thống kê như một nhóm hàng xuất khẩu riêng trong những năm gần đây.

Cụ thể, trong tháng 5-2026, Việt Nam xuất khẩu 2.299 tấn cà phê nhân đã khử caffeine với giá bình quân 6.620 USD/tấn, cao gấp gần 1,7 lần so với mức 3.906 USD/tấn của cà phê nhân chưa khử caffeine.


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