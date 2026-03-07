HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 7-3: Tăng tiếp, một loại cà phê đang được yêu thích vào vụ

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng tiếp với Arabica và Robusta; Quảng Trị bước vào thu hoạch cà phê mít (liberica), một loại cà phê rất được yêu thích gần đây

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 7-3 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) tăng từ 2-21 USD/tấn; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng mạnh hơn, từ 80-100 USD/tấn. 

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026: giá Robusta tăng 21 USD/tấn, lên 3.772 USD/tấn, giá Arabica tăng 100 USD/tấn, lên 6.470 USD/tấn.

Như vậy, trong tuần qua, giá Robusta kỳ hạn tham chiếu đã tăng 4 phiên, chỉ 1 phiên hạ, so với cuối tuần trước đã tăng 148 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, trong nước dự báo sẽ tăng thêm từ mức bình quân 96.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 2026: Tăng mạnh , cà phê mít hấp dẫn thị trường - Ảnh 2.

Giá cà phê một số kỳ hạn chốt rạng sáng 7-3: Nguồn giacaphe.com

Giá cà phê hôm nay 2026: Tăng mạnh , cà phê mít hấp dẫn thị trường - Ảnh 3.

Cà phê mít đang được săn đón

Giá cà phê trong nước tại các khu vực không chênh lệch nhiều, thấp nhất tại khu vực Lâm Đồng 96.000 đồng/kg; các khu vực khác gồm: Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi đồng giá 96.500 đồng/kg.

Vụ cà phê chính của Việt Nam đã kết thúc. Tuy nhiên, tại Quảng Trị, một dòng cà phê bản địa có tên cà phê mít đang bước vào thu hoạch.

Từ loại cà phê mọc bờ rào, giá trị thấp, nay cà phê mít thành đặc sản, được săn đón. Nguyên nhân đến từ việc thay đổi cách chế biến, từ bán xô làm cà phê hòa tan đến việc chế biến cầu kỳ để rang xay, tạo nên những hương vị đặc biệt.

Giá cà phê hôm nay 2026: Tăng mạnh , cà phê mít hấp dẫn thị trường - Ảnh 4.


giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất cà phê mít Robusta Arabica cà phê quảng trị cà phê liberica
