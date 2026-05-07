Giá cà phê hôm nay 7-5: Robusta tăng tiếp; “vua xuất khẩu cà phê” bất ngờ rớt hạng

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 7-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm từ 1,03% đến 2,03%, trong khi giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng từ 0,22% đến 1,04%.

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta tăng 35 USD/tấn, lên 3.413 USD/tấn; còn Arabica giảm 130 USD/tấn, xuống 6.260 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay được kỳ vọng tăng so với mức 86.100 đồng/kg của ngày hôm qua.

Trong khi đó, theo thống kê xuất khẩu cà phê tháng 4-2026 do Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) vừa công bố, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp bất ngờ rơi xuống vị trí thứ 4 trong tốp những doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nhân lớn nhất Việt Nam, với sản lượng 12.858 tấn.

Cà phê nhân hữu cơ của Vĩnh Hiệp

Vươn lên dẫn đầu là Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) với sản lượng 18.451 tấn; công ty CP Tập đoàn Intimex giữ vị trí thứ 2 với 16.802 tấn.

Trong nhiều niên vụ gần đây, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp thường đứng đầu về sản lượng xuất khẩu nên được mệnh danh là “vua xuất khẩu cà phê”.

Mới đây, ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, gây chú ý khi công bố kế hoạch phát triển 24.000 ha cà phê.

Theo giới chuyên môn, quy mô này vượt xa nhiều doanh nghiệp cà phê lớn trên thế giới, trong khi các công ty sở hữu vùng nguyên liệu lớn nhất hiện nay cũng chỉ khoảng dưới 15.000 ha.

Ông Hiệp cho biết doanh nghiệp đã có hơn 30 năm gắn bó với ngành cà phê, liên kết với hơn 15.000 hộ nông dân trên diện tích khoảng 25.000 ha.

Năm qua, công ty đóng góp khoảng 12% sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam, đạt doanh thu khoảng 900 triệu USD.



