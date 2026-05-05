Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 5-5: Qua đỉnh giá, xuất khẩu cà phê nhiều, tiền về vẫn giảm

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay ít biến động. So với cùng kỳ năm ngoái, giá cà phê giảm mạnh khiến kim ngạch xuất khẩu đi xuống dù khối lượng vẫn tăng.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay, 5-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Arabica trên sàn New York - Mỹ điều chỉnh nhẹ, với mức tăng giảm đều dưới 0,5%. 

Trong khi đó, sàn London - Anh nghỉ lễ ngân hàng định kỳ nên không có cập nhật mới.

Ở kỳ hạn tháng 7-2026, giá Robusta vẫn đứng yên ở mức 3.364 USD/tấn; giá Arabica giảm 20 USD/tấn, còn 6.290 USD/tấn.

Trong nước, giá cà phê hôm nay được dự báo ít biến động so với mức 85.600 đồng/kg của hôm qua.

Sau giai đoạn liên tục lập đỉnh, kéo giá trị xuất khẩu tăng cao, thị trường cà phê đã hạ nhiệt, khiến kim ngạch xuất khẩu giảm theo dù sản lượng vẫn tăng.

Giá cà phê giảm mạnh gần đây

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong tháng 4-2026, Việt Nam xuất khẩu 195.694 tấn cà phê, kim ngạch khoảng 848 triệu USD, tăng 8,1% về khối lượng nhưng giảm 18,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, cà phê nhân đạt khoảng 180.596 tấn, kim ngạch 711 triệu USD, tăng 8,4% về khối lượng nhưng giảm 22,3% về kim ngạch. Nguyên nhân chủ yếu do giá xuất khẩu bình quân giảm mạnh, tới 28,3% so với tháng 4-2025, xuống còn khoảng 3.937 USD/tấn.

Cụ thể, trong tháng 4-2026, giá xuất khẩu Robusta khoảng 3.800 USD/tấn, trong khi Arabica ở mức 6.309 USD/tấn.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 791.090 tấn cà phê, kim ngạch đạt 3,66 tỉ USD, tăng 9,4% về khối lượng nhưng giảm 10,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

