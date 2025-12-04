Giá cà phê hôm nay 4-12: Chưa cắt mạch đi lùi, nông dân có bị ép giá?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 4-12: Chưa cắt mạch đi lùi, nông dân có bị ép giá?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp tục đi lùi dù tốc độ có giảm, khoảng cách giá cà phê nội địa và trên sàn ngày càng xa

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 4-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên hai sàn kỳ hạn tiếp tục đi xuống. Tại London, Robusta giảm thêm từ 7 đến 36 USD/tấn, trong khi Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng mất dưới 0,5%.

Liên tiếp 3 phiên giảm giá

Ở kỳ hạn tham chiếu, Robusta giao tháng 1-2026 lùi 36 USD/tấn, xuống còn 4.315 USD/tấn; Arabica giao tháng 3-2026 giảm 20 USD/tấn, còn 8.210 USD/tấn. Tính trong ba phiên gần nhất, Robusta kỳ hạn tháng 1 đã mất tổng cộng 250 USD/tấn.

Quy đổi theo tỉ giá hiện tại, mức giá tham chiếu của Robusta tương đương khoảng 112.800 đồng/kg.

Với diễn biến này, giá cà phê trong nước hôm nay được dự báo sẽ giảm thêm từ mức 105.300 đồng/kg ghi nhận trước thời điểm sàn London mở cửa, đồng thời nới rộng khoảng cách so với giá giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 4 - 12: Nông dân có bị ép giá giữa đà giảm giá? - Ảnh 1.

Giá cà phê vẫn trên đà đi xuống

Điều gì đang xảy ra?

Lý giải về điều này, ông Thái Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, cho biết đà giảm xuất phát từ tâm lý nhà nhập khẩu.

"Họ cho rằng giá cà phê hiện tại ở mức quá cao và họ không mua dự trữ cả năm như trước đây mà mua từng chuyến theo nhu cầu thực tế khiến lực cầu yếu, khiến giá nội địa thấp hơn giá trên sàn" - ông Hiệp nói.

Một vấn đề khác là giá cà phê xuất khẩu thực tế của doanh nghiệp vẫn ở mức cao nhưng giá mua từ nông dân ở mức thấp. Đơn cử, theo số liệu hải quan, 10 tháng năm 2025, giá xuất khẩu Robusta bình quân 5.145 USD/tấn, tương đương 134.500 đồng/kg, liệu có tình trạng doanh nghiệp ép giá nông dân?

Ông Thái Như Hiệp cho biết từ cà phê mua xô của nông dân, đến khi xuất khẩu phải trải qua nhiều khâu làm tăng chi phí. Đặc biệt, các hợp đồng xuất khẩu thường phải bán nợ (trả chậm) với thời hạn từ 3 đến 4 tháng, thậm chí 300 ngày.

Do đó, mức giá xuất khẩu bao gồm cả chi phí lãi vay trong thời gian chờ ngân hàng thanh toán, nếu trừ chi phí này, giá thực tế sẽ thấp hơn giá trên hợp đồng.

Về việc xuất khẩu cà phê trong tháng 10 và 11 vẫn cao giữa bối cảnh Việt Nam vừa mới thu hoạch, ông cho hay chủ yếu là hàng tồn tự vụ trước qua với sản lượng hơn 100.000 tấn.

Giá cà phê hôm nay 4 - 12: Nông dân có bị ép giá giữa đà giảm giá? - Ảnh 2.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 2-12: Giảm mạnh, hàng trăm nhà mua hàng quốc tế đang quy tụ tại TP HCM

Giá cà phê hôm nay 2-12: Giảm mạnh, hàng trăm nhà mua hàng quốc tế đang quy tụ tại TP HCM

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm mạnh với Robusta dù hàng tồn kho trên sàn giảm do cà phê Việt Nam nhiều

Giá cà phê hôm nay 1-12: Dồn dập thu hoạch và khuyến cáo quan trọng

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay sẽ đi về đâu khi thời tiết Tây Nguyên đã nắng ráo, hỗ trợ việc thu hoạch

Giá cà phê hôm nay 30-11: Một tuần lạ lùng

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay thay đổi nhẹ so với cuối tuần trước. Điều này trái với dự đoán trước đó rằng giá cà phê sẽ sụp sau khi Mỹ hạ thuế

vicofa giá cà phê hôm nay Vĩnh Hiệp giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo