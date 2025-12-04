Giá cà phê hôm nay 4-12: Chưa cắt mạch đi lùi, nông dân có bị ép giá?

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 4-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên hai sàn kỳ hạn tiếp tục đi xuống. Tại London, Robusta giảm thêm từ 7 đến 36 USD/tấn, trong khi Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng mất dưới 0,5%.

Liên tiếp 3 phiên giảm giá

Ở kỳ hạn tham chiếu, Robusta giao tháng 1-2026 lùi 36 USD/tấn, xuống còn 4.315 USD/tấn; Arabica giao tháng 3-2026 giảm 20 USD/tấn, còn 8.210 USD/tấn. Tính trong ba phiên gần nhất, Robusta kỳ hạn tháng 1 đã mất tổng cộng 250 USD/tấn.

Quy đổi theo tỉ giá hiện tại, mức giá tham chiếu của Robusta tương đương khoảng 112.800 đồng/kg.

Với diễn biến này, giá cà phê trong nước hôm nay được dự báo sẽ giảm thêm từ mức 105.300 đồng/kg ghi nhận trước thời điểm sàn London mở cửa, đồng thời nới rộng khoảng cách so với giá giao dịch quốc tế.

Giá cà phê vẫn trên đà đi xuống

Điều gì đang xảy ra?

Lý giải về điều này, ông Thái Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, cho biết đà giảm xuất phát từ tâm lý nhà nhập khẩu.

"Họ cho rằng giá cà phê hiện tại ở mức quá cao và họ không mua dự trữ cả năm như trước đây mà mua từng chuyến theo nhu cầu thực tế khiến lực cầu yếu, khiến giá nội địa thấp hơn giá trên sàn" - ông Hiệp nói.

Một vấn đề khác là giá cà phê xuất khẩu thực tế của doanh nghiệp vẫn ở mức cao nhưng giá mua từ nông dân ở mức thấp. Đơn cử, theo số liệu hải quan, 10 tháng năm 2025, giá xuất khẩu Robusta bình quân 5.145 USD/tấn, tương đương 134.500 đồng/kg, liệu có tình trạng doanh nghiệp ép giá nông dân?

Ông Thái Như Hiệp cho biết từ cà phê mua xô của nông dân, đến khi xuất khẩu phải trải qua nhiều khâu làm tăng chi phí. Đặc biệt, các hợp đồng xuất khẩu thường phải bán nợ (trả chậm) với thời hạn từ 3 đến 4 tháng, thậm chí 300 ngày.

Do đó, mức giá xuất khẩu bao gồm cả chi phí lãi vay trong thời gian chờ ngân hàng thanh toán, nếu trừ chi phí này, giá thực tế sẽ thấp hơn giá trên hợp đồng.

Về việc xuất khẩu cà phê trong tháng 10 và 11 vẫn cao giữa bối cảnh Việt Nam vừa mới thu hoạch, ông cho hay chủ yếu là hàng tồn tự vụ trước qua với sản lượng hơn 100.000 tấn.



