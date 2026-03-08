Giá cà phê hôm nay 8-3: Giá trên sàn tăng 3 con số, giá nội địa nhích nhẹ

Hôm nay 8-3, không có giá cà phê tham chiếu trên các sàn London – Anh hay New York – Mỹ, giá cà phê trong nước mới nhất bình quân ở mức 96.600 đồng/kg, cao hơn cuối tuần trước 600 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê trên sàn chốt tuần ở mức 3.772 USD/kg, tương đương 98.100 đồng/kg. Như vậy, thị trường cà phê đã trở về trạng thái giá nội địa thấp hơn giá quốc tế.

Điều này cho thấy các nhà đầu tư trên sàn đang đẩy mạnh mua vào hàng giấy trước những biến động quốc tế trong khi các đơn hàng mua trực tiếp từ Việt Nam đã hạ nhiệt.

Tỉ lệ tiêu thụ cà phê nội địa của Việt Nam còn thấp

Ngành cà phê Việt Nam có đến 85% xuất khẩu, chỉ 15% tiêu dùng nội địa.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) niên vụ 2024-2025 Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh về thương hiệu, mức tiêu thụ nội địa khoảng 3 kg/người/năm, tăng so với vụ trước (2,5 kg/người/năm) nhưng chưa như kỳ vọng.

Trong khi đó tiêu thụ cà phê bình quân đầu người ở châu Âu khoảng 6-8 kg/người/năm, Brazil đạt tới 4,7 kg/người/năm.

Mục tiêu từ nay đến năm 2030, tiêu thụ cà phê nội địa của Việt Nam đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 6,6%/năm.



