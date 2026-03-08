Giá cà phê hôm nay 8-3: Giá trên sàn tăng 3 con số, giá nội địa nhích nhẹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 8-3: Giá trên sàn tăng 3 con số, giá nội địa nhích nhẹ

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay khép lại một tuần với giá sàn tăng 3 con số nhưng giá nội địa chỉ nhích nhẹ 600 đồng/kg

Hôm nay 8-3, không có giá cà phê tham chiếu trên các sàn London – Anh hay New York – Mỹ, giá cà phê trong nước mới nhất bình quân ở mức 96.600 đồng/kg, cao hơn cuối tuần trước 600 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê trên sàn chốt tuần ở mức 3.772 USD/kg, tương đương 98.100 đồng/kg. Như vậy, thị trường cà phê đã trở về trạng thái giá nội địa thấp hơn giá quốc tế.

Điều này cho thấy các nhà đầu tư trên sàn đang đẩy mạnh mua vào hàng giấy trước những biến động quốc tế trong khi các đơn hàng mua trực tiếp từ Việt Nam đã hạ nhiệt.

Giá cà phê hôm nay 8 - 3: Cập nhật giá sàn và thị trường nội địa - Ảnh 1.

Tỉ lệ tiêu thụ cà phê nội địa của Việt Nam còn thấp

Ngành cà phê Việt Nam có đến 85% xuất khẩu, chỉ 15% tiêu dùng nội địa.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) niên vụ 2024-2025 Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh về thương hiệu, mức tiêu thụ nội địa khoảng 3 kg/người/năm, tăng so với vụ trước (2,5 kg/người/năm) nhưng chưa như kỳ vọng.

Trong khi đó tiêu thụ cà phê bình quân đầu người ở châu Âu khoảng 6-8 kg/người/năm, Brazil đạt tới 4,7 kg/người/năm.

Mục tiêu từ nay đến năm 2030, tiêu thụ cà phê nội địa của Việt Nam đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 6,6%/năm.

Giá cà phê hôm nay 8 - 3: Cập nhật giá sàn và thị trường nội địa - Ảnh 2.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 6-3: Tăng tiếp, giá cà phê xuất khẩu vẫn hơn 4.000 USD/tấn

Giá cà phê hôm nay 6-3: Tăng tiếp, giá cà phê xuất khẩu vẫn hơn 4.000 USD/tấn

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng tiếp với Arabica và Robusta; kim ngạch xuất khẩu cà phê sụt giảm khi mặt bằng giá cà phê xuất khẩu giảm

Giá cà phê hôm nay 5-3: Quay đầu tăng, hỗ trợ thích ứng xanh ngành cà phê cho cộng đồng yếu thế

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay lại nhịp tăng với cả Robusta và Arabica dù mức tăng chưa cao

Giá cà phê hôm nay 4-3: Quay đầu giảm, Trung Quốc tăng mua cà phê

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm sau một phiên tăng mạnh, giá trị xuất khẩu cà phê vẫn tăng giữa bối cảnh đơn giá giảm

vicofa giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica tiêu thụ cà phê nội địa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo