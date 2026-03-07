HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá căn hộ ở TPHCM bắt đầu xuất hiện dấu hiệu giảm

Sơn Nhung

(NLĐO)- Các dự án căn hộ ở khu vực trung tâm TPHCM dù rao bán giá cao nhưng để bán được người mua phải hạ thì khách mới chốt mua.

Những tháng gần đây, thị trường căn hộ tại TPHCM bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt khi một số chủ nhà phải giảm giá để tìm người mua. Khảo sát của phóng viên cho thấy trên nhiều nhóm mua bán bất động sản, không ít căn hộ được điều chỉnh giảm giá, thậm chí có trường hợp khách đã đặt chỗ nhưng sau đó hủy giao dịch. Chỉ một số dự án mới bàn giao hoặc sắp có sổ hồng vẫn giữ được mức giá ổn định, thậm chí tăng nhẹ.

Tại dự án căn hộ The Sun Avenue (phường Bình Trưng, TPHCM), giá bán hiện giảm khoảng 1%-2% so với thời điểm đầu năm 2026. Một căn hộ 2 phòng ngủ diện tích khoảng 72m² đang được rao bán hơn 7 tỉ đồng, tương đương gần 100 triệu đồng/m². So với cùng kỳ năm 2025, mức giá này vẫn tăng hơn 40%, nhưng đã giảm nhẹ so với tháng 1 năm nay.

Anh Tâm, một môi giới tại khu vực Vinhomes Central Park (phường Thạnh Mỹ Tây), cho biết một căn hộ 3 phòng ngủ diện tích 118m² ban đầu được chủ nhà rao bán 16,7 tỉ đồng, sau đó giảm xuống 15,5 tỉ đồng do cần tiền gấp. Hiện có người trả 14,9 tỉ đồng và chủ nhà đang cân nhắc chốt bán. 

Theo anh Tâm, thời điểm đỉnh của thị trường vào khoảng tháng 11-2025, căn hộ tương tự có thể bán với giá 16-17 tỉ đồng.

Lãi suất tăng khiến giá căn hộ tại TPHCM giảm - Ảnh 2.

Chung cư tại TPHCM hạ nhiệt

Ở xa hơn, tại khu đô thị Vinhomes Grand Park (phường Long Bình), nhiều căn hộ hiện được rao bán thấp hơn trước Tết Nguyên đán khoảng 2%-3%. Giá bán trung bình dao động từ 55 đến 75 triệu đồng/m² tùy khu vực. Chẳng hạn, một căn 3 phòng ngủ diện tích gần 100m² tại phân khu Masteri Centre Point đang được rao khoảng 6,6 tỉ đồng, thấp hơn 100-200 triệu đồng so với thời điểm trước Tết.

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ những dự án chuẩn bị có sổ hồng hoặc có pháp lý rõ ràng mới giữ giá tốt. Phần lớn các dự án còn lại đang chững lại sau giai đoạn tăng mạnh vào quý III/2025.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở phân khúc căn hộ giá vừa. Ông Hoàng Hải, đang rao bán một căn hộ tại phường Dĩ An (TPHCM), cho biết từng có khách chuẩn bị đặt cọc mua với giá 1,9 tỉ đồng nhưng sau đó lại hủy do lo ngại lãi suất vay tăng. “Tôi mua căn hộ cách đây 3 năm, giá chỉ tăng khoảng 15%, không bằng chi phí lãi vay ngân hàng. Nay muốn bán cũng khó vì người mua phần lớn phải vay vốn” - ông Hải nói.

Giám đốc kinh doanh một công ty bất động sản tại TPHCM cho biết trước Tết, nhiều chủ đầu tư đã đẩy mạnh marketing và truyền thông bán hàng vì kỳ vọng thị trường phục hồi. Tuy nhiên sau đó lãi suất có xu hướng tăng, cùng với các chính sách tín dụng thận trọng hơn khiến thị trường chững lại. Một số doanh nghiệp cũng bắt đầu lo ngại khi dòng tiền bán hàng chậm hơn dự kiến.

Ông Tạ Trung Kiên, phó tổng giám đốc Việt Á Land, cho biết tại một số dự án ở khu Nam TPHCM, đã xuất hiện tình trạng khách hàng "hủy kèo" sau khi đặt chỗ. Tỉ lệ hủy có nơi lên tới 20%-30%. Nhiều người mua trước đó dự tính vay ngân hàng để thanh toán theo tiến độ, nhưng khi lãi suất tăng thì trở nên thận trọng hơn. Khi một số khách rút lui, tâm lý đám đông cũng khiến nhiều người khác chần chừ xuống tiền.

Hiện giá căn hộ tại một số dự án khu Nam TPHCM vẫn ở mức 85-90 triệu đồng/m², song thanh khoản thị trường đang chậm lại so với giai đoạn sôi động trước đây.

chung cư giảm giá thị trường căn hộ giá căn hộ Vinhomes Grand Park làm giá chung cư giảm giá căn hộ chung cư hạ nhiệt
