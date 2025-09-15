HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Gia cảnh đặc biệt của tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

Thùy Trang

(NLĐO)- Người đẹp Đắc Lắk Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 (Miss Grand VietNam 2025).

Nguyễn Thị Yến Nhi: Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 - Đắk Lắk chinh phục ngôi vị!

Gia cảnh đặc biệt của tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi

Người đẹp Đắk Lắk - Nguyễn Thị Yến Nhi (sinh năm 2004) đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu tại đêm chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tối 14-9 tại TP HCM.

Yến Nhi cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Cô từng tham gia cuộc thi vào năm 2024, vào top 15 chung cuộc. Trong hai tháng tại sân chơi nhan sắc, Yến Nhi giữ phong độ qua nhiều vòng thi phụ và gây chú ý với khán giả trên nhiều diễn đàn nhan sắc. Cô từng vào top 5 Grand Heat (Trình diễn áo tắm), được đánh giá cao tại vòng Grand Voice Award.

Tại phần thi ứng xử, Yến Nhi tạo ấn tượng khi trả lời song ngữ. Với câu hỏi "Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp trong kỷ nguyên cất cánh vươn mình của Việt Nam?", Yến Nhi nói: "Là một sinh viên du lịch, tôi tin rằng những việc mình có thể đóng góp cho đất nước sẽ thể hiện ở ba hành động. Thứ nhất, tôi sẽ là một người kể chuyện Việt Nam, để lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và quảng bá di sản dân tộc đến với bạn bè quốc tế qua những tour du lịch bền vững, nhân văn.

Gia cảnh đặc biệt của tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 - Ảnh 2.

Khoảnh khắc đăng quang của tân hoa hậu Yến Nhi

Thứ hai, tôi sẽ ứng dụng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số công nghệ du lịch để góp phần đưa điểm đến và cộng đồng địa phương tiếp cận nhiều hơn với du khách nước ngoài nhưng vẫn giữ bản sắc Việt.

Cuối cùng, tôi hi vọng rằng trong tương lai, bản thân có cơ hội trở thành đại sứ du lịch, để có thể trở thành cầu nối kết nối thế giới với Việt Nam, không chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên mà còn bằng lòng nhân ái, bản lĩnh của tuổi trẻ".

Nguyễn Thị Yến Nhi: Hành trình vươn xa từ hoa hậu Đắk Lắk đến tương lai rực rỡ!

Gia cảnh đặc biệt của tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 - Ảnh 3.

Tân hoa hậu và 4 á hậu

Người đẹp Đắk Lắk Nguyễn Thị Yến Nhi hiện đang là sinh viên năm 3 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành tại Đại Học Văn Hiến. Ngoài dáng vẻ xinh đẹp, tân hoa hậu còn thu hút công chúng bởi gia cảnh đặc biệt. 

Theo đó, cha làm thợ phụ hồ, mẹ bán vé số nhưng tân hoa hậu chưa bao giờ gục ngã bởi số phận. Cô từng tham gia Miss Grand Vietnam 2024, vào top 15 và top 5 nhiều phần thi phụ. Về nặt học tập, Yến Nhi cũng có thành tích nổi bật và nhiệt tình với nhiều hoạt động. Cô gây ấn tượng với bài nghiên cứu khoa học sinh viên về đề tài "Quảng bá nhằm phát huy giá trị văn hóa sản phẩm quà lưu niệm của cộng đồng dân tộc thiểu số tại thành phố Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Đắk Lắk". 

 Khách mời đặc biệt tại Hội Thi hướng dẫn du lịch triển vọng toàn thành 2025. Giải Đồng Hội thi thuyết trình hướng dẫn du lịch Trường Đại học Văn Hiến – Lần XVIII Năm 2023. Giải Xử lý tình huống hay nhất – Hội thi thuyết trình hướng dẫn du lịch. Á quân 1 cuộc thi Người mẫu ảnh MITC năm 2022.

Các người đẹp đoạt ngôi vị á hậu, từ một đến bốn, gồm Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau), Lê Thị Thu Trà (Nghệ An), Đinh Y Quyên (Gia Lai), La Ngọc Phương Anh (An Giang).

hoa hậu Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2025 Tân Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi
