Giải trí

Hoa hậu Quế Anh trình diễn trang phục Châu Ro cầu mùa của Phạm Thị Ngọc Trang

Thùy Trang

(NLĐO) - Hoa hậu Quế Anh gây ấn tượng với trang phục văn hóa dân tộc đội nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng.

Miss Grand Vietnam 2025: bùng nổ sân khấu trang phục dân tộc!

Hoa hậu Quế Anh trình diễn trang phục Châu Ro cầu mùa của Phạm Thị Ngọc Trang - Ảnh 1.

Hoa hậu Quế Anh trình diễn trang phục Châu Ro cầu mùa của Phạm Thị Ngọc Trang

Đêm thi Trang phục văn hóa dân tộc (The Grand National Costume) trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025 vừa diễn ra tại TP HCM. 40 mẫu thiết kế của các tác giả trẻ đến từ đội của bốn huấn luyện viên gồm: nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng, Vũ Việt Hà, Đặng Trọng Minh Châu, Ivan Trần được trình làng.

Các thiết kế được lấy cảm tình yêu văn hóa, câu chuyện lịch sử, các phong tục tập quán, tín ngưỡng, làng nghề truyền thống… được các tài năng thiết kế trẻ chuyển tải lên thời trang.

Đội của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng 10 thiết kế độc đáo, được lấy cảm hứng thiết kế từ nghề đan lục bình miền Tây Nam Bộ, nghệ thuật hát bội, đan mây tre, mùa vụ của người K'Ho đến tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tinh hoa nghề kim hoàn…

Các thiết kế gồm: thiết kế Châu Ro cầu mùa (tác giả Phạm Thị Ngọc Trang), Đào Liễu (Lê Trọng Phúc), Định công kim hoàng (Vũ Đức Hùng), Hương hỏa vàng son (Hồ Tấn Phát), Hương tràm (Trần Anh Khoa), Lúa vàng (Nguyễn Thái Nhạc), Ngày mùa (Võ Đăng Khoa), Ngọc nữ hồn tre (Nguyễn Phước Thọ), Phụng ca (Châu Văn Phúc) và Thiếu nữ lục bình (Lê Quốc Thái).

Võ Lê Quế Anh gây sốt với thiết kế cầu mùa Châu Ro độc đáo (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Hoa hậu Quế Anh trình diễn trang phục Châu Ro cầu mùa của Phạm Thị Ngọc Trang - Ảnh 2.

Hoa hậu Quế Anh

Miss Grand Vietnam Võ Lê Quế Anh trình diễn thiết kế Châu Ro cầu mùa của tác giả Phạm Thị Ngọc Trang. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ đời sống văn hóa của đồng bào Châu Ro ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP HCM). Tác giả Phạm Thị Ngọc Trang từng đoạt danh hiệu á hoàng 1 cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2022.

Hoa hậu Quế Anh trình diễn trang phục Châu Ro cầu mùa của Phạm Thị Ngọc Trang - Ảnh 3.

Á hoàng Ngọc Trang

Ngọc Trang kể: "Cách trung tâm TP HCM chưa đến 100 km về phía Đông, có một cộng đồng dân tộc dù trải qua những biến thiên lịch sử nhưng vẫn đoàn kết, yêu thương, giữ vững bản sắc riêng của dân tộc mình nên tôi quyết định chuyển tải thông điệp này lên thiết kế thời trang. Châu Ro cầu mùa không chỉ là trang phục đậm hồn văn hóa dân tộc mà còn là khúc ca rộn rã ngày mùa, cầu cho đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thái bình, thịnh vượng, hạnh phúc".

Á hoàng Ngọc Trang cho biết thêm bộ trang phục này được thực hiện 100% bằng nghệ thuật đan móc thủ công từ chất liệu sợi tái chế, thân thiện với môi trường. Thiết kế với ba gam màu chủ đạo tượng trưng cho sự sống gồm: Đỏ (tượng trưng cho lửa), đen (tượng trưng cho đất) và trắng (ánh sáng).

Hoa hậu Quế Anh trình diễn trang phục Châu Ro cầu mùa của Phạm Thị Ngọc Trang - Ảnh 4.

Nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng (áo trắng) hướng dẫn đội của mình thực hiện những thiết kế dân tộc tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025

Phạm Thị Ngọc Trang đang theo học năm cuối chuyên ngành Marketing Trường đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH). Tuy nhiên với niềm đam mê thời trang, được sự hướng dẫn của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng cô bén duyên với thiết kế thời trang. 

Đây là lần thứ hai Ngọc Trang tham gia cuộc thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam.

"Là một người trẻ yêu trang phục văn hóa dân tộc nên tôi muốn dồn toàn bộ tâm sức cho cuộc thi này tại Miss Grand Vietnam. Tôi quyết tâm theo đuổi thiết kế thời trang, còn việc tham gia một cuộc thi sắc đẹp trong thời gian tới với vai trò thí sinh thì còn tùy duyên" - Ngọc Trang bộc bạch.

