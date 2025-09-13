Giả danh nhân viên bưu điện gọi điện, nhắn tin lừa đảo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giả danh nhân viên bưu điện gọi điện, nhắn tin lừa đảo

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi cảnh báo hình thức lừa đảo khi một số đối tượng giả danh nhân viện bưu điện gọi điện, nhắn tin lừa đảo

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của người dân để chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận hộ chiếu qua đường bưu chính.

Giả danh nhân viên bưu điện gọi điện, nhắn tin lừa đảo- Ảnh 1.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn người dân đăng ký chuyển trả hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Thủ đoạn mà chúng sử dụng là giả danh nhân viên bưu điện hoặc giả danh cán bộ quản lý xuất nhập cảnh gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân phải chuyển khoản trước tiền phí chuyển phát hộ chiếu vào tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định.

Nhiều người vì thiếu thông tin, tâm lý lo ngại thủ tục bị chậm trễ nên đã chuyển tiền cho các đối tượng, dẫn đến việc mất tiền oan.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác khi nhận được các tin nhắn, cuộc gọi có nội dung như trên, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng khi nhận được yêu cầu từ các số điện thoại, tin nhắn lạ; chỉ thanh toán phí chuyển phát trực tiếp cho nhân viên bưu chính khi đã nhận được hộ chiếu.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất và liên hệ Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa qua số điện thoại 02373.669.282 (trong giờ hành chính) hoặc số điện thoại 0692.889.282 (ngoài giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp về thủ tục cấp và nhận hộ chiếu.

Từ tháng 6-2022, cùng với việc triển khai cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử, Bộ Công an đã đưa vào áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Theo quy định, khi nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trên dịch vụ công, công dân có thể đăng ký nhận hộ chiếu qua đường bưu chính bằng cách điền đầy đủ thông tin địa chỉ.

Tại Thanh Hóa, từ ngày 28-3-2011, Công an tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Thanh Hóa triển khai chuyển phát hộ chiếu đến nơi cư trú của công dân. Đến nay, đã có 153.999 hộ chiếu được chuyển trả cho công dân qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc này đã góp phần giảm tải tình trạng tập trung tại trụ sở công an, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tiết kiệm thời gian chi phí đi lại nhất là công dân ở vùng sâu, vùng xa.

Tin liên quan

Giả danh công an xông vào sới bạc cướp... 170.000 đồng

Giả danh công an xông vào sới bạc cướp... 170.000 đồng

(NLĐO) - Tuấn và Tuyến mang theo còng số 8, giả làm cán bộ công an xông vào tụ điểm đánh bạc tại phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đe dọa người chơi rồi chiếm đoạt tiền

Giả danh công an, viện kiểm sát lừa cụ bà 160 triệu và cái kết bất ngờ

(NLĐO) - Bà L. ở Quảng Bình ôm 160 triệu đồng đi chuyển tiền. May mắn một người dân đã phát hiện và chặn đứng cú lừa phút chót.

Giả danh công an, dựng kịch bản "chạy việc lấy lại tiền"

(NLĐO) - Đối tượng lừa đảo bị bắt giữ là Nguyễn Thành Phúc, tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng, được điều động về phường Hòa Khánh...

chiếm đoạt tài sản xuất nhập cảnh công an tỉnh Thanh Hóa lừa đảo giả danh nhân viên bưu điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo