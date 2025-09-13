HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Giả danh cán bộ quân đội lừa nữ chủ doanh nghiệp hơn nửa tỉ đồng

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Nữ chủ doanh nghiệp bị một đối tượng giả danh cán bộ quân đội lừa 510 triệu đồng

Ngày 13-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ việc một đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Giả danh cán bộ quân đội lừa nữ chủ doanh nghiệp hơn nửa tỉ đồng- Ảnh 1.

Đối tượng cung cấp giả mạo đã chuyển khoản thanh toán để lừa tiền bà H.

Bà Vũ Thị H. (SN 1961, phường Biên Hòa) là chủ Công ty TNHH xây dựng Trường Nguyên Phát trình báo về việc đối tượng Vũ Hải Phong, tự xưng là cán bộ của Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai lừa đảo 510 triệu đồng.

Đối tượng đặt mua 350 giường tầng bằng sắt, 700 ván gỗ (phản giường), bà H. đã báo giá hơn 2 tỉ đồng. Đối tượng Phong yêu cầu bà H. mua gỗ để làm theo địa chỉ có sẵn và vận chuyển đến Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai để giao giường và phản gỗ.

Đồng thời đối tượng Phong đã yêu cầu bà H chuyển tiền cọc cho đối tượng 4 lần với số tiền 510 triệu đồng (qua các tài khoản: Tài khoản của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TTMALLVN 900555 (100 triệu đồng); và tài khoản đứng tên Lam Van Toan, Ngân hàng HDBank STK 029704070017895 ba lần tổng cộng 410 triệu đồng).

Số tiền 410 triệu đồng là công ty do đối tượng Phong giới thiệu để bà Hòa mua hàng làm theo đơn đặt hàng của Phong, do đối tượng tên Huy làm chủ.

Sau khi khai báo, trực ban đã giải thích cho bà H. cơ quan không có người tên Vũ Hải Phong và hướng dẫn bà đến cơ quan công an để trình báo.

Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai khuyến cáo, đây là thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng nhiều người vẫn bị mắc bẫy. Đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh quân sự lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khi phát hiện có đối tượng thực hiện hành vi này vui lòng liên hệ số điện thoại đường dây nóng Bộ CHQS tỉnh: 0251.8820.008 hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất.


Tin liên quan

Tổng giám đốc tập đoàn lừa đảo, chiếm đoạt gần 800 tỉ đồng của hơn 700 người

Tổng giám đốc tập đoàn lừa đảo, chiếm đoạt gần 800 tỉ đồng của hơn 700 người

(NLĐO) – Tổng giám đốc 1 tập đoàn đã lập 22 văn phòng đại diện khắp cả nước, tung chiêu "lùa gà" để chiếm đoạt gần 800 tỉ đồng của hơn 700 người.

Truy nã đặc biệt nhân viên ngân hàng lừa đảo 22 tỉ đồng

(NLĐO) - Với chiêu “đáo hạn ngân hàng”, Lê Ngọc Trung chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng rồi bỏ trốn, hiện bị Công an tỉnh Lâm Đồng phát lệnh truy nã đặc biệt

Bộ Công an thông tin về vụ "ông trùm" ở TP HCM cầm đầu lừa đảo hàng trăm ngàn người già

(NLĐO)- Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo người già do Trần Quang Đạo (ở TP HCM) cầm đầu, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục ra quyết định khởi tố thêm 23 bị can.

