Giả danh phóng viên thu thập tài liệu, hình ảnh lực lượng CSGT để tống tiền

Chiều 4-6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hồng Phong (SN 1989, ngụ phường Hà Lầm) và Trần Văn Thành (SN 1990, ngụ tổ 8, khu Ngô Quyền, phường Cẩm Phả) cùng ở tỉnh Quảng Ninh về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra (ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào năm 2024, Phong kết hôn với chị Lê Thị Phương (SN 1994) và sinh sống tại thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, Phong nảy sinh ý định bí mật ghi hình hoạt động thực thi công vụ của lực lượng CSGT để thu thập tài liệu, hình ảnh phục vụ mục đích gây sức ép, đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền.

Lê Hồng Phong tại cơ quan điều tra

Đến khoảng tháng 10-2025, Phong gọi điện trao đổi với Thành về việc ghi hình hoạt động của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Từ tháng 5-2026, Phong và Thành mua các thiết bị camera ngụy trang, bí mật ghi hình hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hai đối tượng thỏa thuận, nếu thực hiện được hành vi chiếm đoạt tài sản thì Phong hưởng 85%, Thành hưởng 15%.

Sau khi thu thập được các đoạn video, hình ảnh, các đối tượng tự xưng là phóng viên, nhà báo, đưa ra những thông tin mang tính suy diễn, quy chụp về sai phạm của cán bộ đang thi hành công vụ. Đồng thời, sử dụng các tài liệu này để gây áp lực tâm lý, đe dọa cung cấp cho cơ quan cấp trên hoặc đăng tải lên mạng xã hội, cơ quan truyền thông nhằm buộc người bị quay, chụp phải đưa tiền.

Trần Văn Thành tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý lo lắng, e ngại ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, cơ quan, đơn vị để yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện, thu thập tài liệu, chứng cứ và đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.