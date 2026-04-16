Kinh tế

Giá dầu diesel giảm thêm gần 2.000 đồng/lít

Thùy Linh

(NLĐO) - Từ 0 giờ ngày 16-4, liên bộ Công Thương – Tài chính điều hành giá xăng dầu, trong đó giá các mặt hàng dầu tiếp tục giảm mạnh.

Liên bộ quyết định xăng E5 RON92 không cao hơn 22.592 đồng/lít, tăng 248 đồng/lít; xăng RON 95 III không cao hơn 23.761 đồng/lít, tăng 218 đồng/lít.

Giá xăng dầu điều chỉnh từ 0 giờ ngày 16-4

Điều chỉnh giá xăng dầu từ 0 giờ ngày 16-4

Dầu diesel 0.05 không cao hơn 31.041 đồng/lít, giảm 1.928 đồng/lít và dầu mazut 180SCT 3.5S không cao hơn 20.332 đồng/kg, giảm 2.281 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thay vào đó, liên bộ quyết định trích lập vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 800 đồng/kg với dầu mazut; trích lập 400 đồng/lít với dầu diesel.

Trước đó, ngày 15-4, Bộ Công Thương thông báo về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu, nhiên liệu bay.

Công văn 1088 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), được gửi đến các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu, cho biết ngày 12-4 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 19 năm 2026 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng được khấu trừ đầu vào; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết 19 năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết ngày 30-6 năm nay.

Vì vậy, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông báo tới các thương nhân để các thương nhân chủ động áp dụng, tính toán, quyết định giá bán các mặt hàng xăng dầu phù hợp với thời điểm Nghị quyết 19 năm 2026, có hiệu lực thi hành và thực hiện theo văn bản thông báo điều hành giá bán xăng dầu của Bộ Công Thương từ 0 giờ ngày 16-4-2026.

Ở kỳ điều hành giá xăng dầu gần nhất, 15 giờ 30 ngày 9-4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giảm mạnh giá xăng dầu trong nước. Xăng E5RON92 giảm 2.393 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 2.993 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 9.872 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.658 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá xăng dầu điều chỉnh nhưng nhiều dịch vụ lại không giảm tương ứng

Giá xăng dầu điều chỉnh nhưng nhiều dịch vụ lại không giảm tương ứng

(NLĐO) - Thị trường tiêu thụ lúa chậm, doanh nghiệp thiếu vốn, cộng thêm chi phí xăng dầu và vật tư leo thang đang làm giảm lợi nhuận của nông dân.

Vì sao giá xăng dầu giảm mạnh, giá gas vẫn ở mức cao?

(NLĐO) – Nguyên nhân giá gas trong nước cao đến từ chiến sự Trung Đông nên các đầu mối nhập khẩu lo lắng và có những điều chỉnh theo hướng phòng ngừa rủi ro.

