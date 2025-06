Theo trang OilPrice.com, các nhà đầu tư dự đoán giá dầu sẽ tăng vọt do nỗi lo nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn. Tập đoàn JPMorgan Chase (Mỹ) cho biết giá dầu thô Brent đã tăng 20% trong tháng qua, lên mức 79,04 USD/thùng và có thể tăng lên 120-130 USD/thùng trong kịch bản xấu nhất - xung đột quân sự và việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Các công ty bảo hiểm vận tải biển đã cảnh báo eo biển Hormuz là khu vực rủi ro cao, khiến cước phí vận chuyển bằng tàu chở dầu tăng gấp đôi và buộc một số tàu phải chuyển hướng. Một chiến lược gia năng lượng tại Ngân hàng đầu tư Saxo Markets (Đan Mạch) cũng nhận định nếu hoạt động qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, giá dầu có thể tăng lên 120 USD/thùng.

Một tàu chở dầu neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi TP Bandar Abbas ở miền Nam Iran. Ảnh: Kyodo /AP

Ngoài ra, các chuyên gia dự đoán việc Mỹ can dự vào xung đột Israel - Iran có thể dẫn đến làn sóng bán tháo cổ phiếu và dòng tiền đổ vào đồng USD cùng các tài sản trú ẩn an toàn khi thị trường mở cửa trở lại. Dù vậy, họ cũng lưu ý vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột. Lịch sử cho thấy các cuộc xung đột ở Trung Đông thường khiến thị trường chứng khoán sụt giảm trong ngắn hạn nhưng đồng USD có thể tạm thời hưởng lợi nhờ vai trò là tài sản trú ẩn an toàn.

Thị trường cũng bận tâm đến tác động tiềm tàng của các diễn biến ở Trung Đông đối với giá dầu và kéo theo đó là lạm phát. Theo một số nhà phân tích, lạm phát gia tăng có thể làm suy yếu niềm tin của người tiêu dùng và làm giảm khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất.