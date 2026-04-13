Gia đình ca sĩ Hồng Phượng nói gì về di nguyện của cố NSƯT Vũ Linh?

Ngày 22-4, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM sẽ xét xử vụ tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố NSƯT Vũ Linh) và bị đơn Võ Thị Hồng Loan (con gái cố nghệ sĩ).

Phiên tòa xem xét kháng cáo của các bên liên quan gồm bà Hồng Nhung, bà Hồng Loan, bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu gái) và ông Võ Thành Nhiêu (em trai). Ngoài ra, tòa triệu tập thêm 11 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trước phiên toà phúc thẩm sắp tới, phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi trò chuyện với ca sĩ Hồng Phượng về những việc đã qua cũng như mong muốn của gia đình trong thời gian tới.

*Phóng viên: Trong 3 năm kể từ khi NSƯT Vũ Linh qua đời, gia đình đã trải qua nhiều biến động lớn, chị có thể trải lòng câu chuyện này?

Ca sĩ Hồng Phượng: Thời điểm ban đầu, gia đình dồn toàn bộ tâm sức để chăm lo bệnh tình, nhưng khi cậu Năm (NSƯT Vũ Linh) không qua khỏi, mọi người tiếp tục lo hậu sự, cố gắng tổ chức chu toàn và trang trọng nhất có thể.

Là một nghệ sĩ có tên tuổi trong giới nghệ thuật, được đông đảo khán giả trong và ngoài nước yêu mến, gia đình luôn mong muốn gìn giữ hình ảnh đẹp của ông – một người tận tụy với nghề và luôn được công chúng trân trọng.

Tuy nhiên, sau đó đã xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc. Những ồn ào liên quan đến gia đình phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh của cố nghệ sĩ. Điều khiến gia đình trăn trở là khi công chúng tìm kiếm thông tin, thay vì những vai diễn, đóng góp nghệ thuật và giá trị nhân văn, lại xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực, gây ảnh hưởng không nhỏ đến di sản mà ông để lại.

Trong suốt quá trình đó, gia đình cũng phải đối mặt với nhiều áp lực và điều tiếng từ dư luận. Từ những câu chuyện đáng tiếc đã xảy ra, gia đình chúng tôi chưa từng nghĩ mọi việc lại diễn biến theo hướng tiêu cực đến như vậy sau khi người thân qua đời.

*Khi sự việc đã đi xa, gia đình đã nỗ lực để đối diện, cụ thể ra sao thưa chị?

Gia đình chúng tôi đã rất cố gắng trong việc lên tiếng, cung cấp thông tin nhằm làm sáng tỏ sự việc. Dù vậy, điều quan trọng hơn cả là để công chúng tự nhìn nhận, đánh giá và hiểu đúng bản chất câu chuyện. Đến thời điểm hiện tại, việc ngày càng có nhiều người dần thấu hiểu cũng là một niềm an ủi lớn đối với gia đình.

Gia đình mong muốn nhận được sự cảm thông từ dư luận, để những hiểu lầm không còn tiếp diễn như trong thời gian trước. Trọng tâm lớn nhất mà gia đình hướng đến là gìn giữ sự yên bình cho người đã khuất, đồng thời bảo vệ hình ảnh của cố nghệ sĩ.

Chúng tôi hy vọng rằng khi nhắc đến cố nghệ sĩ Vũ Linh, công chúng sẽ nhớ về những vai diễn, những đóng góp nghệ thuật và tình cảm yêu mến mà khán giả đã dành cho ông. Đó cũng chính là cách để những cống hiến của ông trong suốt cuộc đời nghệ thuật tiếp tục được trân trọng và vinh danh.

Khi vụ việc được đưa ra tòa án, mong muốn lớn nhất vẫn là sự công bằng, nhằm làm rõ đúng – sai và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các bên liên quan.

Trong 3 năm qua, cá nhân ca sĩ Hồng Phượng đã chịu những tác động như thế nào trong drama này?

Bản thân tôi đã phải đối mặt với nhiều thông tin tiêu cực. Cụ thể, tôi bị gán ghép với các thông tin tiêu cực như liên quan đến tiền phúng điếu, tranh chấp tài sản, chiếm giữ nhà cửa, thậm chí bị cho là có hành vi gây bất lợi cho một số người khác. Những nhận định này đã tạo nên cái nhìn không thiện cảm đối với tôi từ một bộ phận công chúng trong thời gian dài.

Hệ quả là hoạt động nghệ thuật của của tôi gần như bị đình trệ. Tôi hạn chế cơ hội biểu diễn, tham gia các chương trình, thậm chí các hoạt động cá nhân như livestream kinh doanh cũng bị phản ứng tiêu cực. Một số chương trình đã ghi hình trước đó khi phát sóng cũng vấp phải làn sóng phản đối từ khán giả, gây áp lực không nhỏ cho cả đơn vị sản xuất.

Trong giai đoạn đó, tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần khi công việc bị "đóng băng", cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, gia đình chúng tôi còn phát sinh mâu thuẫn về chỗ ở khi đang sinh sống tại nhà của người thân, dẫn đến việc bị yêu cầu rời đi. Sự việc xảy ra trong bối cảnh áp lực dồn dập khiến bản thân tôi đã có những phản ứng thiếu bình tĩnh.

Trong thời điểm xảy ra sự việc, do không giữ được bình tĩnh trước cách hành xử không phù hợp, nên đã có những phản ứng nóng nảy. Những hình ảnh, lời nói và cách ứng xử lúc đó đã vô tình tạo ấn tượng tiêu cực, khiến dư luận nhìn nhận theo hướng bất lợi và cho rằng chị là người sai.

Điều này càng khiến áp lực đè nặng, nhất là khi tôi là lao động chính trong gia đình, nhiều năm qua gánh vác trách nhiệm chăm lo cho mẹ. Khi công việc bị gián đoạn, nguồn thu nhập không còn, cuộc sống của gia đình cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong giai đoạn khó khăn đó, gia đình chúng tôi buộc phải rời khỏi nơi ở hiện tại trong tình trạng gần như không có gì trong tay.

Cuộc sống của chị và nghệ sĩ Hồng Nhung những ngày sau đó như thế nào?

Tôi và mẹ đã quyết định mở một quán ăn để mưu sinh, trong bối cảnh gần như không còn cơ hội hoạt động nghệ thuật. Thời điểm đó, tôi mất toàn bộ nguồn thu nhập, không có lời mời biểu diễn, thậm chí nhiều bầu show cũng e ngại hợp tác.

Bản thân tôi rơi vào trạng thái khép mình, tránh tiếp xúc với người khác vì lo ngại ảnh hưởng đến đồng nghiệp.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thấy đó là giai đoạn đầy ám ảnh và khó khăn. Tuy nhiên, tôi biết ơn khán giả vẫn tin tưởng, đồng hành và ủng hộ, không chỉ về tinh thần mà cả trong việc hỗ trợ cuộc sống, giúp gia đình có điều kiện chăm lo cho gia đình và vượt qua biến cố.

Nếu có thể làm lại, tôi sẽ lựa chọn cách ứng xử điềm tĩnh, kiểm soát cảm xúc tốt hơn để tránh những hệ lụy không đáng có.

Ở thời điểm đó, khi chịu nhiều áp lực và bị dồn vào tình huống căng thẳng, việc giữ được sự điềm tĩnh là điều không dễ. Dù đã cố gắng lựa chọn ngôn từ nhẹ nhàng, nhưng trong hoàn cảnh thực tế, cảm xúc vẫn chi phối mạnh mẽ. Nếu đặt vào hoàn cảnh tương tự, không phải ai cũng có thể giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối.

Cuộc sống hiện tại của gia đình chị đã ổn hơn trước hay khó khăn vẫn bủa vây?

Về cuộc sống hiện tại, tôi và mẹ cũng như gia đình nhỏ của mình dần ổn định hơn. Sau hai năm mở quán ăn, công việc kinh doanh duy trì đều đặn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, tôi vẫn nhận lời biểu diễn ở một số nơi phù hợp, đặc biệt là những đơn vị không e ngại áp lực dư luận. Dù vậy, tôi vẫn duy trì niềm đam mê nghệ thuật bằng cách tham gia biểu diễn và chia sẻ các đoạn clip lên mạng xã hội, như một cách kết nối với khán giả. Sự ủng hộ và tình cảm từ những người vẫn tin tưởng, đồng hành là nguồn động lực quan trọng để tiếp tục theo đuổi con đường nghề nghiệp.

Hiện tại, tinh thần gia đình tôi đã ổn định và thoải mái hơn rất nhiều so với giai đoạn trước. Sau những biến cố kéo dài trong ba năm, mọi chuyện như những bài học lớn trong cuộc đời – từ công việc, các mối quan hệ cho đến cách đối diện với biến cố. Chính những trải nghiệm đó giúp bản thân trưởng thành hơn và dần buông bỏ được những áp lực, giữ cho mình tâm thế nhẹ nhàng, bình an.

Điều tôi mong mỏi nhất là sự an yên. Trước phiên tòa sắp tới, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi gia đình và thực hiện tâm nguyện của người đã khuất.

Việc nhờ đến pháp luật là lựa chọn bình thường như nhiều gia đình khác, chỉ khác ở chỗ câu chuyện nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Gia đình kỳ vọng quá trình xét xử sẽ dung hòa giữa lý và tình, để phần nào đáp lại mong muốn của người đã khuất, giúp họ được an nghỉ.

Ước nguyện lớn nhất của NSƯT Vũ Linh là gì, thưa chị?

Trước khi qua đời, trong đại dịch Covid-19 NSƯT Vũ Linh luôn đề cao giá trị tình thân và mong gia đình sum vầy. Do vậy, Cậu Năm đã đề nghị tôi và mẹ chuyển về sống chung để tiện bề chăm sóc. Trong thời gian đó, cậu tôi vẫn dõi theo từng bước đi nghệ thuật của cháu gái, luôn hỏi han và vui mừng khi thấy tôi biểu diễn, như sống lại ký ức thời kỳ đỉnh cao của mình.

Những ngày cuối đời, NSƯT Vũ Linh nhiều lần căn dặn gia đình giữ gìn hòa thuận. Tuy nhiên, sau khi ông qua đời, các mâu thuẫn phát sinh đi ngược với mong muốn đó, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình và phần nào tác động đến hình ảnh của ông.

Về di chúc, dù từng có ý kiến đề xuất, nhưng cậu tôi không lựa chọn lập vì vẫn tin vào sức khỏe của mình. Khi bệnh trở nặng, gia đình đã được thông báo để chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn hy vọng điều tốt đẹp.

Nhiều thông tin sai lệch trên mạng xã hội trong thời gian qua đã khiến dư luận hiểu nhầm. Không ít việc xuất phát từ sự lo lắng lại bị diễn giải theo hướng tiêu cực, buộc tôi nhiều lần phải lên tiếng để làm rõ.

*Dù 3 năm trôi qua, tên tuổi NSƯT Vũ Linh vẫn bị kêu réo liên tục, gia đình chị có ý kiến gì về vấn đề này?

Hơn ai hết, gia đình chúng tôi đau nhưng không thể kêu ai, bởi NSƯT Vũ Linh là người luôn gìn giữ danh tiếng suốt sự nghiệp. Gia đình mong rằng công chúng sẽ nhớ đến ông qua những đóng góp nghệ thuật và giá trị mà ông để lại, thay vì những ồn ào. Đồng thời, gia đình cũng cân nhắc các biện pháp cần thiết để bảo vệ danh dự cho người đã khuất.

Gia đình chúng tôi từng thực hiện các biện pháp pháp lý như gửi đơn khiếu nại, khởi kiện đối với một số cá nhân có danh tính rõ ràng. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra tràn lan, đặc biệt với các tài khoản ẩn danh hoặc những trang thông tin không xác định được chủ thể, khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, nếu tình trạng tiếp tục tái diễn sau phiên tòa phúc thẩm, gia đình sẽ cân nhắc nhờ đến sự can thiệp của cơ quan chức năng để bảo vệ danh dự cho người đã khuất. Đồng thời, gia đình chúng tôi cũng mong muốn có hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý những hành vi sử dụng hình ảnh, tên tuổi nghệ sĩ sai mục đích trên không gian mạng.