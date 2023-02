Retinoids được chia thành 3 thế hệ có cả dạng uống và bôi. Tùy vấn đề trên làn da mà các bạn nên chọn thế hệ phù hợp.



Với mụn thì sẽ là Tretinoin, Adapalen, Isotretinoin (uống). Nám và tăng sắc tố sẽ là Tretinoin. Còn về chống lão hóa sẽ là Tretinoin, Tazarotenne và Retinol (thường bị lầm là tất cả Retinoids).

Trong đó, Retinol nổi trội và được yêu thích bậc nhất vì là một thành phần mạnh nhất có trong những sản phẩm chứa nhóm chất Retinoids mà không cần kê đơn của bác sĩ.

Để hiểu hơn về Retinol, chúng ta cùng tìm hiểu một chút về lão hóa. Lão hóa gồm lão hóa nội sinh và lão hóa ngoại sinh mà chủ yếu là do ánh sáng mặt trời. Quá trình lão hóa da do ánh sáng liên quan đến hoạt động của các gốc tự do gây ra bởi tia UV. Thông qua các gốc tự do, tia UV làm giảm sự tổng hợp collagen. Retinol tác động lên da bằng cách gắn vào thụ thể trong nhân tế bào làm thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da từ sâu lớp biểu bì và tăng cường sản xuất collagen giúp da trở nên săn chắc và trẻ trung hơn. Retinol còn có khả năng tẩy tế bào chết trên bề mặt da, giúp da trông sáng hơn. Làn da sẽ như được thay mới giảm nếp nhăn, cải thiện tông màu da.

Cẩn thận khi sử dụng sản phẩm chứa Retinol để bảo đảm hiệu quả và tránh tác dụng phụ Ảnh: Internet

Dù những lợi ích với làn da mà Retinol mang lại vô cùng lớn nhưng nó có thể gây kích ứng da, đặc biệt là ở những người có làn da nhạy cảm. Bằng cách làm bong tróc lớp da trên cùng, Retinol còn làm tăng khả năng da bị cháy nắng. Vì vậy, khi sử dụng sản phẩm chứa Retinol, bạn cần lưu ý một số điều sau đây để bảo đảm hiệu quả và tránh tác dụng phụ:

1. Bắt đầu từ nồng độ thấp: Khi sử dụng Retinol lần đầu tiên, bạn nên bắt đầu từ sản phẩm có nồng độ thấp hơn, sau đó tăng dần khi da đã thích nghi.

2. Sử dụng sản phẩm vào ban đêm: Retinol có khả năng làm da trở nên nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Bạn nên sử dụng sản phẩm chứa Retinol vào buổi tối trước khi đi ngủ và sử dụng sản phẩm chống nắng vào ban ngày để tránh tác hại của tia UV.

3. Sử dụng đúng lượng: Bạn nên sử dụng sản phẩm vừa đủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, không sử dụng quá nhiều hoặc sử dụng quá thường xuyên (thường là 2 lần/tuần).

4. Kết hợp với sản phẩm dưỡng ẩm: Retinol có thể làm khô da, vì vậy bạn nên sử dụng thêm những sản phẩm dưỡng ẩm và phục hồi để giữ cho da luôn mềm mại và ẩm mượt.

5. Không nên kết hợp với sản phẩm dễ kích ứng: Không nên sử dụng Retinol cùng lúc với các sản phẩm AHA, BHA, vitamin C.

6. Không sử dụng khi mang thai: Retinol được cho là có thể gây hại cho thai nhi, vì vậy bạn nên tránh sử dụng sản phẩm chứa Retinol khi mang thai hoặc cho con bú.