Cụ thể, tai nạn phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thường gặp: lấy da thừa mi trên, mi dưới mắt quá nhiều gây biến chứng lật mi, hở mi khiến mắt không khép lại được, gây khô mắt thậm chí có thể dẫn đến viêm loét giác mạc... (phẫu thuật thẩm mỹ mắt); tình trạng tụ máu sau mổ, nhiễm trùng gây hoại tử cấu trúc mũi, mũi bị co kéo lệch sang bên… (phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mũi); nhiễm trùng, co thắt bao xơ, tụ máu, thông liên túi, vỡ túi ngực… (phẫu thuật nâng ngực); tình trạng tụ máu, tụ dịch huyết thanh, nhiễm trùng, hoại tử da, co kéo biến dạng rốn, nặng hơn là biến chứng thuyên tắc mạch máu do mỡ có thể dẫn đến tử vong (phẫu thuật hút mỡ bụng)….



Dưới tác động của mạng xã hội, các quảng cáo hấp dẫn, giá rẻ, nhiều khách hàng cả tin đã chọn các cơ sở thẩm mỹ không có giấy phép, hoặc những spa "tay ngang" không có bác sĩ phẫu thuật. Nhiều nơi còn thực hiện phẫu thuật bởi các bác sĩ không đúng chuyên ngành, không có chứng chỉ hành nghề, cơ sở chưa bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật theo quy định. Vô tình biến mình từ "khách hàng" thành "bệnh nhân", khi biến chứng xảy ra.

Phẫu thuật tạo hình chỉnh sửa lại những biến chứng bao giờ cũng khó khăn hơn là phẫu thuật đầu tiên. Đơn cử như biến chứng trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mũi, thì việc chỉnh sửa lại khá phức tạp, tùy thuộc vào tình trạng thực tế của biến chứng thế nào (biến chứng ở sống mũi, cánh mũi, trụ mũi, vách ngăn mũi…) và đôi khi phải điều chỉnh/ phẫu thuật nhiều lần, gây tốn kém về tiền bạc và thời gian. Trong một số trường hợp, còn xuất hiện các biến chứng nặng nề như bao xơ co thắt, làm mũi bị biến dạng co rút, vẹo lệch vách ngăn… làm ảnh hưởng nặng nề đến hình dáng mũi chức năng sinh lý đường thở, chức năng khứu giác của mũi.

Ngay cả những phẫu thuật nhỏ cũng đòi hỏi sự chuyên nghiệp và chuyên môn phải đáp ứng đúng. Để bảo đảm an toàn và hiệu quả, khách hàng có thể tự tìm hiểu tính pháp lý của cơ sở thẩm mỹ, cũng như chứng chỉ hành nghề đúng chuyên khoa của bác sĩ, trước khi quyết định thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Với các phẫu thuật lớn, như hút mỡ, làm mũi, hay đặt túi ngực… việc thực hiện phẫu thuật tại bệnh viện là bắt buộc. Điều này bảo đảm phẫu thuật được thực hiện tại phòng mổ được kiểm soát nhiễm khuẩn tốt, trang thiết bị y tế hiện đại, dưới sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên nghiệp từ khâu gây mê, phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu. Bên cạnh đó, các bệnh viện đa chuyên khoa hoàn toàn có thể xử lý tốt các tình huống rủi ro (nếu có) trong suốt thời gian khách hàng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Từ góc độ chuyên môn, lời khuyên dành cho những khách hàng đang có ý định làm đẹp là nên tìm hiểu kỹ về cơ sở thẩm mỹ mình định làm, bao gồm cả bác sĩ và cơ sở vật chất để có được quyết định đúng đắn. Khách hàng cũng nên ưu tiên các cơ sở thẩm mỹ thuộc các bệnh viện có đội ngũ chuyên môn và trang thiết bị vô trùng tốt. Nhờ đó họ có thể nhận được tư vấn hợp lý, đáp ứng hài hòa giữa mong muốn của bản thân và chỉ định y khoa, nhằm hạn chế biến chứng khi phẫu thuật, tìm được vẻ đẹp vừa ý hơn.