Kinh tế

Giá dưa hấu còn 1.000 đồng/kg, nhiều hộ trồng lỗ hàng trăm triệu đồng

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Giá dưa hấu tại ruộng giảm mạnh, chỉ còn từ 1.000 đồng đến 1.500 đồng/kg khiến người trồng lỗ nặng, không muốn bán chờ giá lên cao.

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các hệ thống phân phối, siêu thị trên địa bàn tỉnh hỗ trợ kết nối tiêu thụ dưa hấu cho nông dân.

Theo sở này, giá dưa hấu giảm mạnh gây thiệt hại nặng nề cho nông dân.

Bà Nguyễn Thị Bích Phương (trú tại xã Phú Túc, Gia Lai) cho biết vừa chấp nhận bán 78 sào dưa hấu chỉ với giá 2,5 triệu đồng/sào.

Với mức giá bán này, bà Phương thu về được hơn 180 triệu đồng, trong khi đó chi phí đầu tư gần 700 triệu đồng, lỗ hơn nửa tỉ đồng.

Theo bà Phương, cách đây khoảng 2 tháng, giá dưa hấu vẫn neo ở mức hơn 6 triệu đồng/sào. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá bất ngờ giảm mạnh, chỉ còn 2-2,5 triệu đồng/sào. Đối với dưa bán lẻ ở chợ cũng chỉ từ 1.000 - 1.500 đồng/kg. "So với giá đầu tư thì chúng tôi lỗ nặng, nhưng không bán thì dưa cũng hỏng, bỏ giữa đồng cho bò ăn, mất trắng" - bà Phương ngậm ngùi.

Giá dưa hấu giảm sâu 2026 khiến nông dân thua lỗ nặng nề - Ảnh 1.

Giá dưa hấu bán lẻ chỉ còn 1.000 -1.500 đồng/kg khiến người nông dân thua lỗ nặng

May mắn hơn bà Phương, bà Phạm Thị Hải (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) bán được ruộng dưa với giá 4 triệu đồng/sào. "Khi thấy giá bắt đầu giảm, tôi vội liên hệ thương lái bán ngay nhưng vẫn lỗ hơn 200 triệu đồng. Hi vọng vụ dưa năm sau sẽ gỡ gạc" - bà Hải nói.

Theo phản ánh của nông dân, vụ dưa hấu năm nay thời tiết thuận lợi, cho năng suất cao. Tuy nhiên từ sau Tết Nguyên đán, số lượng dưa xuất khẩu hạn chế nên giá xuống rất thấp.

Do giá dưa hấu xuống quá thấp, nhiều hộ trồng dưa vẫn chần chừ chưa mua bán để chờ giá lên cao. Do đó, việc thu mua dưa của thương lái cũng gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Nguyễn Thành Thu, thương lái thu mua dưa, nông dân trồng dưa vẫn đang hi vọng giá dưa tăng trở lại. Chỉ có những hộ ruộng dưa đến kỳ thu hoạch mới chấp nhận cho vào cắt. Số lượng dưa sau khi mua được cũng vận chuyển để bán ở các tỉnh, thành như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hoà..., chứ không xuất khẩu sang Trung Quốc như trước.

Giá dưa hấu giảm sâu 2026 khiến nông dân thua lỗ nặng nề - Ảnh 3.

Mỗi sào dưa hấu hiện có giá từ 2 - 2,5 triệu đồng/sào

Giá dưa hấu giảm sâu 2026 khiến nông dân thua lỗ nặng nề - Ảnh 4.

Giá dưa thấp khiến nhiều hộ dân chưa muốn bán, chờ giá lên cao

Ông Nguyễn Thanh Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Uar, tỉnh Gia Lai, cho biết toàn xã hiện có hơn 400 ha dưa hấu. Gá dưa hấu giảm mạnh khiến nhiều hộ nông dân thua lỗ nặng. Không chỉ giá bán thấp, việc tiêu thụ dưa cũng gặp khó khăn do chi phí vận chuyển tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động thu mua của thương lái.

Theo ông Vân, chính quyền địa phương đã kiến nghị các cơ quan chức năng kết hợp với các doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ thu mua dưa hấu cho nông dân với mức giá tốt hơn để giảm bớt thiệt hại.

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết sau khi có văn bản đề nghị, nhiều hệ thống siêu thị đã triển khai chương trình "Đồng hành tiêu thụ dưa hấu Gia Lai", đưa dưa hấu ruột đỏ vào bán tại siêu thị không lợi nhuận với mức giá khoảng 7.500-8.500 đồng/kg.

Chương trình này dự kiến tiêu thụ khoảng 200 tấn dưa hấu, góp phần hỗ trợ nông dân Gia Lai giảm bớt khó khăn trong bối cảnh giá dưa trên thị trường đang ở mức thấp.


Điều tra vụ người đàn ông bán dưa hấu nghi tự thiêu tại Tây Ninh

(NLĐO)- Người đàn ông làm nghề mua bán dưa hấu có quê quán tỉnh Đồng Tháp, đã tử vong tại tỉnh Tây Ninh nghi tự thiêu

VIDEO: Người dân xếp hàng thu gom, “giải cứu” dưa hấu khi xe tải gặp nạn

(NLĐO) - Người dân sau khi giải cứu, đưa tài xế xe tải bị thương nặng đi cấp cứu đã tập trung thu gom, kêu gọi nhau mua dưa hấu đổ ra đường từ xe tải bị lật

Cụ ông muốn tha thứ cho những kẻ phá nát vườn dưa hấu

(NLĐO)- Liên quan đến vụ việc một nhóm thanh thiếu niên phá nát vườn dưa hấu của gia đình cụ Phan Văn Tôn gây xôn xao dự luận, gia đình cụ Tôn mong muốn cơ quan chức năng tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ của các cháu.

giá dưa hấu Gia Lai
