Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 1-12: Diễn biến mới ở chợ đầu mối

Nguyễn Hải. Đồ họa: GeminiAI - NotebookLM

(NLĐO) – Theo các thương lái, do nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng dần, giá heo hơi và thịt bán lẻ có thể tiếp tục nhích lên trong những tuần tới.

Thông tin từ các thương lái và chợ đầu mối, giá heo hơi đưa về các cơ sở giết mổ tại TPHCM tiếp tục tăng mạnh những ngày cuối tuần, đặc biệt ở nhóm heo từ các công ty chăn nuôi quy mô lớn. 

Tính đến sáng 1-12, heo hơi loại 1 đã lên mức 64.500 đồng/kg, tăng 2.500 đồng so với cuối tuần trước; heo loại 2 cũng tăng thêm 3.000 đồng, đạt 57.000 đồng/kg. 

Trong khi đó, giá heo thu mua từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn ổn định hơn, dao động 50.000 – 60.000 đồng/kg.

Các thương lái cho biết giá heo hơi trên cả nước đã trải qua một tuần tăng liên tục, mức tăng phổ biến 5.000 – 7.000 đồng/kg. Sức mua trên thị trường được cải thiện, cộng thêm nhu cầu dự trữ hàng cho mùa Noel và Tết Dương lịch khiến đà tăng rõ rệt hơn.

Giá heo hơi hôm nay, 1-12: Diễn biến mới ở chợ đầu mối - Ảnh 1.

Do nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng dần, giá heo hơi và thịt bán lẻ có thể tiếp tục nhích lên trong những tuần tới.

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), lượng heo về chợ đêm 30-11, rạng sáng 1-12 tiếp tục tăng thêm 30 tấn so với ngày trước đó, đạt 427 tấn; nếu so với giữa tuần trước tăng tới 44 tấn.

Nguồn cung tăng nhưng sức tiêu thụ cũng tốt lên khiến giá heo mảnh và heo pha lóc đồng loạt được điều chỉnh tăng.

Cụ thể, heo mảnh loại 2 tăng 5.000 đồng lên 62.000 đồng/kg; heo mảnh loại 1 tăng 2.000 đồng lên 65.000 đồng/kg. Giá heo mảnh tăng kéo theo các loại thịt pha lóc cũng tăng đáng kể: thịt đùi lên 68.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng), sườn non tăng mạnh 10.000 đồng lên 130.000 đồng/kg, cốt lết tăng 5.000 đồng đạt 65.000 đồng/kg.

Các mặt hàng khác như nạc dăm tăng 5.000 đồng lên 105.000 đồng/kg, giò trước tăng 7.000 đồng đạt 60.000 đồng/kg, giò sau tăng 2.000 đồng lên 50.000 đồng/kg. Ba rọi là mặt hàng hiếm hoi giữ nguyên mức 105.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 1-12: Diễn biến mới ở chợ đầu mối - Ảnh 2.


Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay, 26-11: Tiếp tục tăng ở nhiều vùng miền

Giá heo hơi hôm nay, 26-11: Tiếp tục tăng ở nhiều vùng miền

(NLĐO) – Giá heo hơi liên tục được điều chỉnh tăng trong nửa tháng qua, với tổng mức tăng tới 5.000 – 6.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 24-11: Heo về chợ tiếp tục giảm, điều gì đang xảy ra?

(NLĐO) – Giá heo hơi nhập về cơ sở giết mổ tại TP HCM tăng nhưng giá bán heo pha lóc tại chợ đầu mối vẫn ổn định.

Giá heo hơi hôm nay, 22-11: Bật tăng ở hầu hết các vùng miền

(NLĐO) – Sau thời gian dài giảm giá, nay giá heo hơi các vùng miền được các công ty chăn nuôi điều chỉnh tăng đến 4.000 đồng/kg.

chợ đầu mối tết dương lịch heo hơi Noel giá heo đầu mối
