Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 24-11: Heo về chợ tiếp tục giảm, điều gì đang xảy ra?

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo hơi nhập về cơ sở giết mổ tại TP HCM tăng nhưng giá bán heo pha lóc tại chợ đầu mối vẫn ổn định.

Lượng heo về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM) sáng nay 24-11, giảm còn 383 tấn, thấp hơn 13 tấn so với cuối tuần trước và giảm hơn 20 tấn so với cùng kỳ tuần trước.

Trong khi đó, giá heo hơi của các công ty đưa về cơ sở giết mổ tại TP HCM tăng nhẹ 1.000 đồng, dao động 54.000 – 62.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá heo hơi từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn giữ mức ổn định quanh 50.000 – 60.000 đồng/kg. 

Tại các vùng miền, giá heo hơi cũng nhích thêm 1.000 – 2.000 đồng, phổ biến từ 48.000 – 54.000 đồng/kg.

- Ảnh 1.

Giá heo mảnh loại 2 tại chợ đầu mối (TP HCM) tiếp tục ổn định giá bán ra

Ở chợ đầu mối, heo mảnh loại 1 được thương lái điều chỉnh tăng 2.000 đồng lên 62.000 đồng/kg. Riêng heo mảnh loại 2 vẫn giữ mức 58.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Dù giá heo mảnh tăng, đa số mặt hàng heo pha lóc vẫn giữ giá ổn định như thịt đùi 65.000 đồng/kg, sườn non 120.000 đồng/kg, cốt lết 60.000 đồng/kg, nạc dăm 105.000 đồng/kg, giò trước 55.000 đồng/kg. 

Một vài mặt hàng có biến động nhẹ theo nhu cầu thị trường: giò sau tăng 2.000 đồng lên 50.000 đồng/kg, trong khi ba rọi lại giảm 3.000 đồng còn 105.000 đồng/kg.

- Ảnh 2.

Theo thương lái, việc lượng heo về chợ giảm mạnh xuất phát từ sức tiêu thụ yếu. Khi thị trường tiêu thụ chậm, thương lái phải điều chỉnh số lượng nhập về để tránh tồn hàng. Ngoài ra, dù heo hơi và heo mảnh tăng giá, heo pha lóc không thể tăng theo vì "thị trường quyết định": chỉ khi sức mua cải thiện, giá mới có thể nhích lên; còn nếu sức mua yếu, người bán buộc phải giữ giá – thậm chí giảm – để tiêu thụ hết lượng hàng trong ngày.

    Thông báo