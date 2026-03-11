HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 11-3: Tiếp tục giảm mạnh tại các vùng miền

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục được điều chỉnh giảm so với tuần trước, sau giai đoạn tăng cao trước Tết Nguyên đán

Ngày 11-3, theo thông tin từ các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn, giá heo hơi trên cả nước tiếp tục được điều chỉnh giảm so với tuần trước, sau giai đoạn tăng cao trước Tết Nguyên đán.

Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi giảm khoảng 1.000 đồng/kg, dao động từ 60.000 đến 63.000 đồng/kg. Khu vực Bắc Trung Bộ ghi nhận mức giảm mạnh hơn, khoảng 3.000 đồng/kg, xuống còn 57.000 – 61.000 đồng/kg.

Ở phía Nam, giá heo hơi được điều chỉnh giảm sâu hơn so với khu vực phía Bắc. Trong đó, khu vực Nam Trung Bộ giảm khoảng 3.000 đồng/kg, còn 63.000 – 66.000 đồng/kg. 

Tại Đông Nam Bộ, giá giảm khoảng 4.000 đồng/kg, xuống mức 65.000 – 69.000 đồng/kg. Tương tự, khu vực Tây Nam Bộ cũng giảm khoảng 4.000 đồng/kg, hiện dao động từ 64.000 – 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 11 - 3 giảm mạnh tại các vùng miền - Ảnh 1.

Giá heo liên tục giảm từ sau Tết

Trước Tết Nguyên đán, giá heo hơi từng tăng mạnh, có thời điểm lên tới 75.000 – 79.000 đồng/kg do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ lễ, sức mua giảm trở lại khiến giá heo hơi liên tục điều chỉnh đi xuống. Tính chung từ sau Tết đến nay, giá heo hơi đã giảm khoảng 10.000 – 18.000 đồng/kg tùy khu vực và loại heo.

Theo nhận định của một số thương lái, xu hướng giảm giá có thể còn tiếp diễn trong thời gian tới. Hiện tại, một số địa phương đã xuất hiện mức giá thấp khoảng 57.000 đồng/kg. 

Trong bối cảnh sức tiêu thụ chậm, nguồn cung heo trên thị trường vẫn dồi dào, mức giá thấp này có thể tạo áp lực kéo mặt bằng giá tại các khu vực khác giảm theo trong thời gian tới.

