Giá heo hơi hôm nay, 8-3: Diễn biến mới tại chợ đầu mối

Ngày 8-3, thông tin từ thương lái, số lượng heo mảnh nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) giảm 6 tấn so với thời điểm giữa tuần, còn 325 tấn.

Dù lượng heo về chợ giảm nhưng giá không tăng mà còn đi xuống. Theo đó, giá heo mảnh tại chợ đầu mối được thương lái điều chỉnh giảm đáng kể so với thời điểm giữa tuần. Cụ thể heo mảnh loại 1 giảm 5.000 đồng còn 85.000 đồng/kg, loai 2 giảm 6.000 đồng còn 82.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh tại chợ đầu mối ở TP HCM giảm 5.000 đồng/kg

Thịt pha lóc tại chợ đầu mối cũng được thương lái điều chỉnh giảm theo, như thịt đùi giảm 5.000 đồng còn 85.000 đồng/kg, ba rọi giảm 5.000 đồng còn 120.000 đồng/kg.

Các mặt hàng khác vẫn giữ giá như hồi giữa tuần như sườn non 135.000 đồng/kg, cốt lết 85.000 đồng/kg, nạc dăm 110.000 đồng/kg, giò sau 68.000 đồng/kg. Riêng mặt hàng giò trước được thương lái điều chỉnh tăng 2.000 đồng lên 80.000 đồng/kg.

Thông tin từ thương lái, giá heo hơi tại khu vực phía Nam tiếp tục ổn định, heo hơi từ các công ty chăn nuôi quy mô lớn dao động từ 71.500 - 74.000 đồng/kg, heo hơi từ các hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ từ 65.000 - 75.000 đồng/kg.

Giới kinh doanh lý giải do nguồn cung heo còn khá lớn, trong khi sức tiêu thụ vẫn chưa cao sau thời điểm Tết. Do đó, giá heo hơi đang có xu hướng giảm trong thời gian tới.