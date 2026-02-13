Giá heo hơi hôm nay, 13-2: Diễn biến lạ tại chợ đầu mối

Ngày 13-2, tức ngày 26 tháng Chạp âm lịch, lượng heo mảnh về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) đạt 494 tấn, giảm 16 tấn so với hôm trước. Dù nguồn hàng giảm, giá heo mảnh loại 2 vẫn giữ ở mức 88.000 đồng/kg, trong khi heo mảnh loại 1 nhích nhẹ 2.000 đồng, lên 95.000 đồng/kg.

Giá thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối nhìn chung ổn định. Các mặt hàng phổ biến như thịt đùi giữ mức 95.000 đồng/kg, cốt lết 90.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg, ba rọi 170.000 đồng/kg, giò trước 80.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó.

Chỉ hai mặt hàng ghi nhận biến động trong ngày là giò sau và sườn non. Theo đó, giò sau giảm 3.000 đồng, còn 65.000 đồng/kg. Ngược lại, sườn non tăng 5.000 đồng, lên 175.000 đồng/kg do nhu cầu tiêu thụ nhỉnh hơn các mặt hàng khác.

Giá thịt heo tại chợ đầu mối ở TP HCM ổn định

Ở thị trường heo hơi, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn vẫn chưa điều chỉnh giá bán. Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc tiếp tục dao động trong khoảng 71.000 – 75.000 đồng/kg, còn miền Nam phổ biến từ 69.000 – 74.000 đồng/kg.



Theo thương lái, giá thịt heo giữ ổn định chủ yếu do sức mua giảm. Nhiều trường học, nhà máy đã nghỉ Tết, trong khi một bộ phận lớn người dân về quê sớm khiến nhu cầu tiêu thụ tại TPHCM chững lại. Trong bối cảnh đó, nếu tăng giá sẽ rất khó bán, nguy cơ hàng tồn cao, buộc tiểu thương phải giữ giá hoặc chấp nhận giảm nhẹ để dễ tiêu thụ.