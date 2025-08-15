Ngày 15-8, thị trường heo hơi ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt ở miền Bắc. Giá thu mua tại Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh ở mức 60.000 đồng/kg; Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên còn 59.000 đồng/kg; Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn thấp nhất vùng, 58.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng so với trước đó.

Tại miền Trung – Tây Nguyên, giá dao động 56.000 – 62.000 đồng/kg. Quảng Ngãi, Gia Lai, Hà Tĩnh ở mức 56.000 – 57.000 đồng; Khánh Hòa 60.000 đồng; Lâm Đồng cao nhất vùng, 62.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam vẫn giữ mặt bằng giá cao hơn. Đồng Nai, TP HCM, Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long ở mức 63.000 đồng/kg; Cà Mau dẫn đầu cả nước với 64.000 đồng; Cần Thơ giảm nhẹ xuống 63.000 đồng/kg.

Theo chuyên gia, nguồn cung dồi dào trong khi sức mua chưa cải thiện là nguyên nhân khiến giá heo hơi ở nhiều nơi tiếp tục đi xuống. Cùng chiều, giá thịt heo thuộc Chương trình bình ổn thị trường tại TP HCM cũng vừa được điều chỉnh giảm.

Giá thịt heo bình ổn thị trường giảm 1.000 - 10.000 đồng/kg, tương đương 1-7%

Theo Sở Tài chính TP HCM, từ ngày 9-8 vừa qua, nhiều mặt hàng thịt heo bình ổn đã giảm 1.000 – 10.000 đồng/kg, tương đương 1%-7% so với mức trước đó. Cụ thể, thịt đùi còn 127.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng), thịt vai giảm 9.000 – 10.000 đồng còn 134.000 – 150.000 đồng/kg, cốt lết giảm 5.000 – 8.000 đồng xuống 139.000 – 147.000 đồng/kg, chân giò giảm 1.000 – 6.000 đồng còn 119.000 – 125.000 đồng/kg.

Các sản phẩm khác như thịt nách giảm 9.000 đồng còn 147.000 đồng/kg; nạc vai, nạc đùi giảm 2.000 – 9.000 đồng còn 151.000 – 163.000 đồng/kg; sườn già giảm 2.000 đồng xuống 176.000 đồng/kg; xương đuôi giảm 1.000 – 8.000 đồng còn 86.000 – 105.000 đồng/kg; xương bộ giảm 5.000 đồng còn 80.000 đồng/kg.

Việc điều chỉnh giá được thực hiện bởi các doanh nghiệp tham gia chương trình như C.P Việt Nam, Vissan, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Central Retail và Saigon Co.op nhằm hỗ trợ người tiêu dùng và ổn định thị trường.

Trước đó, hồi tháng 3 và 4, giá thịt heo bình ổn từng tăng 6.000 – 13.000 đồng/kg khi nguồn cung ngoài thị trường khan hiếm.