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Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 16-6: Chợ đầu mối quay đầu giảm

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Tại chợ đầu mối ở TPHCM, giá heo mảnh, pha lóc hôm nay được thương lái điều chỉnh giảm đáng kể.

Ngày 16-6, thông tin từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), sản lượng heo mảnh nhập về chợ giảm mạnh 42 tấn so với cuối tuần trước, còn 344 tấn.

Tuy số lượng heo mảnh nhập về chợ giảm mạnh nhưng thương lái vẫn quyết định điều chỉnh giá giảm từ 1.000 – 2.000 đồng/kg, tùy loại. Theo đó, giá heo mảnh loại 1 giảm 1.000 đồng còn 75.000 đồng/kg, heo mảnh loại 2 giảm 2.000 đồng còn 70.000 đồng/kg.

Do giá mảnh giảm nên giá heo pha lóc cũng giảm theo từ 2.000 – 5.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 16-6: Chợ đầu mối quay đầu giảm - Ảnh 1.

Giá heo ở chợ đầu mối TPHCM giảm

Lần điều chỉnh giá đợt này có một số mặt hàng vẫn được thương lái giữ mức giá như cuối tuần trước như sườn non ổn định 140.000 đồng/kg, cốt lết 75.000 đồng/kg, nạc dăm 105.000 đồng/kg, giò trước 75.000 đồng/kg, giò sau 70.000 đồng/kg.

Thông thường khi thương lái điều chỉnh số lượng heo mảnh nhập về chợ đầu mối giảm mạnh sẽ đi kèm với động thái điều chỉnh giá heo tăng lên. Tuy nhiên, lần này lại ngược lại, giá heo mảnh, heo pha lóc đều giảm đến từ nguyên do sức mua trên thị trường vẫn yếu.

Trong khi đó, tin từ các công ty chăn nuôi quy mô lớn, giá heo hơi đầu tuần này vẫn ổn định. Tại khu vực miền Bắc giá heo hơi vẫn giữ mức 67.000 – 70.000 đồng/kg, Bắc Trung Bộ 66.000 – 69.000 đồng/kg, Nam Trung Bộ 63.000 – 65.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 65.000 - 68.000 đồng/kg, Tây Nam Bộ 62.000 - 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 16-6: Chợ đầu mối quay đầu giảm - Ảnh 2.

Tạo ảnh từ AI

 

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