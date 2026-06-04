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Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 4-6: Phía Nam có giá mới

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo hơi tại khu vực phía Bắc ổn định, trong khi phía Nam được các công ty chăn nuôi điều chỉnh.

Ngày 4-6, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn tiếp tục điều chỉnh giảm giá heo hơi từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại khu vực phía Nam, trong khi thị trường miền Bắc vẫn duy trì ổn định.

Theo ghi nhận, khu vực Nam Trung Bộ giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi xuống còn 63.000 - 65.000 đồng/kg. Tại Đông Nam Bộ, giá heo hơi loại 2 giảm 1.000 đồng còn 65.000 đồng/kg, trong khi heo loại 1 vẫn giữ mức 68.000 đồng/kg như tuần trước.

Mức giảm mạnh nhất ghi nhận tại Tây Nam Bộ khi heo hơi loại 2 giảm 2.000 đồng, còn 62.000 đồng/kg. Heo loại 1 cũng giảm 1.000 đồng, xuống mức 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 4-6: Khu vực phía Nam có giá mới - Ảnh 2.

Đồ hoạ AI

Trái ngược với diễn biến tại phía Nam, các doanh nghiệp chăn nuôi khu vực phía Bắc chưa điều chỉnh giá bán. Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động 67.000 - 70.000 đồng/kg, còn khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thông tin từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) cho thấy lượng heo mảnh nhập chợ tiếp tục giảm. Sản lượng về chợ trong ngày chỉ còn khoảng 355 tấn, thấp hơn 6 tấn so với đầu tuần.

Dù nguồn cung giảm, giá heo mảnh vẫn duy trì ổn định ở mức 75.000 - 80.000 đồng/kg. Nhờ đó, mặt bằng giá thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối cũng chưa ghi nhận biến động.

Cụ thể, thịt đùi được giao dịch ở mức 80.000 đồng/kg; cốt lết 85.000 đồng/kg; nạc dăm 110.000 đồng/kg; ba rọi 120.000 đồng/kg. Các mặt hàng khác như giò trước giữ mức 80.000 đồng/kg, giò sau 70.000 đồng/kg, trong khi sườn non vẫn ở mức cao, khoảng 155.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường heo hơi đang có sự điều chỉnh cục bộ tại khu vực phía Nam, song giá thịt bán buôn vẫn tương đối ổn định nhờ nguồn cung và sức tiêu thụ chưa có nhiều biến động.

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