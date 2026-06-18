Giá heo hơi hôm nay, 18-6: Khu vực phía Nam đi xuống

Ngày 18-6, thông tin từ thương lái cho biết giá heo hơi của các công ty chăn nuôi quy mô lớn khu vực phía Nam giảm 2.000 đồng so với tuần trước còn 59.000 - 64.000 đồng/kg. Còn giá heo hơi từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn giữ mức giá từ 60.000 - 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi khu vực phía Nam giảm sâu còn 59.000 đồng/kg, đây là mức giá thấp nhất trong khoảng nửa năm qua.

Thông tin từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), sản lượng heo mảnh nhập về chợ tăng 4 tấn so với đầu tuần lên 348 tấn.

Giá heo mảnh loại 1 hôm nay tại chợ đầu mối vẫn giữ mức như đầu tuần là 75.000 đồng/kg, trong khi heo mảnh loại 2 được thương lái điều chỉnh tăng 2.000 đồng lên 72.000 đồng/kg.

Giá heo hơi đang có xu hướng giảm

Tuy giá heo mảnh chỉ tăng nhẹ nhưng giá thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối lại được thương lái điều chỉnh tăng mạnh đến 5.000 đồng/kg.

Trong khi đó, một số mặt hàng thịt heo tại chợ đầu mối vẫn giữ mức như đầu tuần là cốt lết 75.000 đồng/kg, giò trước 75.000 đồng/kg, giò sau 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi, hơi mảnh, thịt heo pha lóc diễn biến trái chiều được thương lái lý giải là do trước đó họ đã điều chỉnh giá thịt heo giảm đáng kể thì nay phải tăng giá trở lại để bù đắp cho đợt giảm trước đó.

Cũng theo thương lái, do giá heo hơi đang có chiều hướng giảm nên các phiên chợ tiếp theo xu hướng này vẫn sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, mức điều chỉnh sẽ không quá "sốc" mà có tăng, có giảm.