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Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 10-6: Thịt heo chợ đầu mối giảm đến 10 giá

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Chưa tới một tuần nhưng các mặt hàng thịt heo tại chợ đầu mối ở TPHCM đã được thương lái điều chỉnh giảm đến 10 giá (mỗi giá là 1.000 đồng).

Ngày 10-6, thông tin từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP.HCM) cho biết lượng heo mảnh nhập chợ đạt 377 tấn, tăng 13 tấn so với đầu tuần. Nguồn cung dồi dào hơn kéo giá heo mảnh tiếp tục đi xuống.

Cụ thể, giá heo mảnh tại chợ đầu mối được thương lái điều chỉnh giảm thêm 1.000 đồng/kg, còn 72.000 - 77.000 đồng/kg. Tính từ đầu tuần đến nay, mặt hàng này đã giảm tổng cộng 2.000 đồng/kg.

Diễn biến trên khiến giá thịt heo pha lóc bán tại chợ đầu mối giảm khá mạnh, trong đó một số mặt hàng giảm từ 2.000 - 5.000 đồng/kg. Sườn non giảm mạnh nhất, mất 5.000 đồng/kg, còn 145.000 đồng/kg. Cốt lết giảm 3.000 đồng, xuống 80.000 đồng/kg; ba rọi giảm 2.000 đồng, còn 118.000 đồng/kg.

Một số mặt hàng khác vẫn giữ nguyên mức giá như đầu tuần. Nạc dăm tiếp tục được bán ở mức 110.000 đồng/kg, giò trước 75.000 đồng/kg, giò sau 70.000 đồng/kg và thịt đùi 75.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 10-6: Chợ đầu mối đánh giá xuống - Ảnh 1.

Giá heo mảnh, heo pha lóc đều giảm đáng kể

Theo các thương lái, giá thịt heo giảm chủ yếu do giá heo hơi trên thị trường đang duy trì ở mức thấp, trong khi lượng hàng về chợ đầu mối tăng lên. Để đẩy mạnh tiêu thụ, các đầu mối kinh doanh buộc phải điều chỉnh giá bán giảm trong những phiên gần đây.

Ở thị trường chăn nuôi, đại diện một số doanh nghiệp lớn cho biết giá heo hơi cuối tuần này nhìn chung vẫn ổn định và chưa có biến động đáng kể giữa các vùng.

Tại miền Bắc, giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg. Khu vực Bắc Trung Bộ duy trì mức 66.000 - 69.000 đồng/kg, trong khi Nam Trung Bộ phổ biến từ 63.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại Đông Nam Bộ, giá heo hơi hiện ở mức 65.000 - 68.000 đồng/kg. Tây Nam Bộ tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp hơn, dao động từ 62.000 - 66.000 đồng/kg.

Theo giới kinh doanh, nếu nguồn cung tiếp tục ổn định trong khi sức mua chưa có nhiều cải thiện, giá thịt heo tại các chợ đầu mối có thể duy trì xu hướng giảm hoặc đi ngang trong ngắn hạn.

Giá heo hơi hôm nay, 10-6: Chợ đầu mối đánh giá xuống - Ảnh 2.

Tạo ảnh từ AI

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Đông Nam Bộ Bắc Trung Bộ Nam Trung Bộ chợ đầu mối Tây Nam Bộ heo hơi giá heo TPHCM
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