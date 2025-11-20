Giá heo hơi hôm nay 20-11: Tăng mạnh ở chợ đầu mối

Thông tin từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM) cho biết, lượng heo về chợ trong đêm 19-11 và rạng sáng 20-11 chỉ đạt 396 tấn, giảm 6 tấn so với đầu tuần. Dù sản lượng giảm không nhiều, một số mặt hàng thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối đã được điều chỉnh tăng giá đáng kể.

Cụ thể, nạc dăm tăng lên 105.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng), giò trước 55.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng), giò sau 48.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng) và ba rọi lên 108.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng).

Theo thương lái, nguyên nhân chính khiến lượng heo về chợ giảm là do người chăn nuôi đang cố neo giá. Các trại nuôi và cơ sở chăn nuôi muốn bán được giá cao hơn nên “kèn cựa” với thương lái; nếu không đạt mức giá mong muốn, họ sẵn sàng giữ hàng, chờ mức giá tốt hơn thay vì xuất chuồng ngay.

Giá heo ở chợ đầu mối TP HCM có mức giá mới

Giá thịt tăng còn chịu tác động từ việc giá heo hơi của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn điều chỉnh tăng nhẹ. Hiện heo hơi loại 1 giao đến cơ sở giết mổ ở TP HCM ở mức 61.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng), còn loại 2 ở mức 53.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, tại chợ đầu mối, giá heo mảnh loại 1 vẫn được thương lái giữ nguyên ở mức 60.000 đồng/kg. Heo mảnh loại 2 tăng nhẹ 2.000 đồng, lên 58.000 đồng/kg.

Riêng thịt heo pha lóc, ngoài nhóm mặt hàng tăng giá, nhiều sản phẩm vẫn giữ mức ổn định như thịt đùi 65.000 đồng/kg, sườn non 120.000 đồng/kg và cốt lết 60.000 đồng/kg.