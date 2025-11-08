HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 8-11: Diễn biến lạ

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo hôm nay có thay đổi từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bất ngờ vượt qua giá của công ty chăn nuôi quy mô lớn.

Ở miền Bắc, heo công ty loại 2 tụt 2.000 đồng xuống còn 47.000 đồng/kg, trong khi loại 1 vẫn giữ nguyên 52.000 đồng/kg. Thế nhưng, heo loại 2 từ các trại nhỏ lẻ lại bất ngờ tăng lên 48.000 đồng/kg, đắt hơn heo công ty cùng loại tới 1.000 đồng, còn loại 1 duy trì ở mức 50.000 đồng/kg.

Sang Bắc Trung Bộ, heo công ty loại 2 đứng yên ở 49.000 đồng/kg, loại 1 tăng 1.000 đồng lên 52.000 đồng/kg. Heo hộ nuôi loại 2 giữ giá 47.000 đồng/kg, còn loại 1 tăng vọt để ngang bằng với công ty, cùng đạt 52.000 đồng/kg.

Nam Trung Bộ chứng kiến cú tăng mạnh của heo công ty loại 1, vọt 3.000 đồng lên 53.000 đồng/kg, trong khi loại 2 vẫn giữ nguyên 47.000 đồng/kg. Heo từ hộ nuôi nhỏ lẻ dao động nhẹ trong khoảng 46.000 đến 49.000 đồng/kg.

- Ảnh 1.

Chăn nuôi heo gặp khó khăn do giá bán ở mức thấp

Tại Đông Nam Bộ, heo công ty loại 2 giảm 1.000 đồng xuống 47.000 đồng/kg nhưng loại 1 lại tăng ngược 2.000 đồng lên 53.000 đồng/kg. Heo hộ nuôi nhỏ lẻ cũng được hưởng lợi, tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng, đưa giá lên khoảng 48.000 đến 51.000 đồng/kg.

Tây Nam Bộ là khu vực có giá tăng mạnh nhất khi các công ty đẩy giá heo hơi lên tới 4.000 đồng, đạt mức 50.000 đến 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, heo từ hộ nuôi nhỏ lẻ ít biến động, chỉ dao động từ 46.000 đến 50.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, thường ngày heo từ hộ nuôi nhỏ lẻ luôn rẻ hơn heo công ty do chất lượng thấp hơn. Nhưng hiện tại, nhiều hộ dân cố tình găm heo chờ thị trường cuối năm, khiến giá bán tăng cao, thậm chí vượt cả heo công ty.

