Giá heo hơi hôm nay, 21-10: Đồng loạt tăng giá sau nhiều tuần giảm

Sau thời gian giảm giá liên tục, nay giá heo hơi có chiều hướng nhích lên, không còn đà giảm giá như vài tuần trước. Nguyên do được giới thương lái nhận xét có thể các công ty chăn nuôi lớn không muốn giảm thêm, nếu giảm tiếp sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của họ.

Tại khu miền Bắc, giá heo hơi hiện tại dao động từ 52.000 – 55.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với đầu tuần; còn khu vực Bắc Trung Bộ từ 51.000 – 53.000 đồng/kg, trong đó chỉ có heo loại 2 là tăng 1.000 đồng/kg, trong khi heo loại 1 vẫn giữ mức 53.000 đồng/kg.

Còn khu vực Nam Trung Bộ hiện có giá dao động từ 48.000 – 50.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg đối với heo loại 2.

Tương tự, khu vực Tây Nam Bộ giá heo loại 2 tăng 1.000 đồng lên 47.000 đồng/kg, còn heo loại 1 vẫn giữ mức 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tăng giảm không ảnh hưởng đến giá bán lẻ

Riêng khu vực Đông Nam Bộ giá heo hơi loại 2 lại giảm mạnh đến 3.000 đồng, hiện chỉ còn 48.000 đồng/kg, còn heo loại 1 vẫn giữ mức 54.000 đồng/kg.

Sở dĩ giá heo loại 2 tại khu vực này giảm mạnh là do trước đó có mức giá khá cao lên đến 51.000 đồng, chênh lệch đến 4.000 – 5.000 đồng/kg so với khu vực lân cận là Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ.

Cũng theo giới kinh doanh, giá heo trong nước tăng trở lại một phần đến từ tín hiệu tích cực của các nước lân cận.

Như khu vực Vân Nam của Trung Quốc, giá heo hơi cũng tăng trương đương 1.000 đồng lên 40.000 đồng/kg, ngược lại tại Quảng Tây lại giảm 1.000 đồng còn 37.000 đồng/kg. Riêng khu vực Quảng Đông vẫn giữ mức 43.000 đồng/kg.