Trong bối cảnh ngành chăn nuôi heo đang đối mặt với áp lực lớn từ chi phí đầu vào, dịch bệnh và nguồn cung vật nuôi dư thừa, thị trường heo hơi ngày 14-10 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động phổ biến trong khoảng 47.000 – 54.000 đồng/kg, với chênh lệch khá rõ giữa các vùng.

Giá heo hơi miền Bắc chênh lệch lớn

Theo ghi nhận, giá heo hơi tại miền Bắc đang cao hơn khu vực phía Nam từ 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Trong khi đó, mức giá giữa miền Bắc và miền Trung chênh lệch không đáng kể, cho thấy sự ổn định tương đối của hai khu vực này.

Cụ thể, tại miền Bắc, giá phổ biến 51.000 – 54.000 đồng/kg, còn khu vực Bắc Trung Bộ duy trì quanh 50.000 – 53.000 đồng/kg.

Ở Nam Trung Bộ, giá dao động 48.000 – 52.000 đồng/kg, trong khi miền Nam ghi nhận mức 52.000 – 54.000 đồng/kg tại Đông Nam Bộ và 47.000 – 51.000 đồng/kg ở Tây Nam Bộ.

Giá thịt heo bán tại chợ vẫn "neo" ở mức cao

Giá heo hơi có thể giảm thêm

So với tuần trước, thị trường không có biến động mạnh, song xu hướng “ngấm ngầm giảm” đã bắt đầu xuất hiện. Một số doanh nghiệp lớn như C.P. Việt Nam đã điều chỉnh giảm khoảng 1.000 đồng/kg tại khu vực phía Nam, buộc các đơn vị chăn nuôi khác phải giảm theo để giữ sức cạnh tranh. Tại nhiều địa phương, thương lái cũng hạ giá thu mua từ 1.000 – 2.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Các chuyên gia nhận định dù giá hiện vẫn ở mức ổn định, nhưng thị trường chưa thực sự cân bằng. Áp lực từ chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao, cộng với dịch bệnh tái phát cục bộ tại một số tỉnh, có thể khiến giá heo hơi giảm nhẹ trong ngắn hạn, nhất là ở những vùng có nguồn cung lớn.

Dự báo trong vài ngày tới, giá heo hơi có thể duy trì quanh mức hiện tại, với khả năng giảm thêm 1.000 – 2.000 đồng/kg tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh hoặc chi phí đầu vào cao. Trong khi đó, tại các vùng nuôi nhỏ lẻ hoặc đã kiểm soát tốt dịch bệnh, giá có thể giữ vững, tạo mặt bằng giá mới cho thị trường heo cuối năm.