HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tin tức giá heo hơi ngày 14-10: Tiếp tục giảm sâu

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Giá heo hơi tiếp tục giảm, có nơi chỉ còn 47.000 đồng/kg, mất khoảng 3.000 dồng so với cuối tuần trước.

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi heo đang đối mặt với áp lực lớn từ chi phí đầu vào, dịch bệnh và nguồn cung vật nuôi dư thừa, thị trường heo hơi ngày 14-10 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động phổ biến trong khoảng 47.000 – 54.000 đồng/kg, với chênh lệch khá rõ giữa các vùng.

Giá heo hơi miền Bắc chênh lệch lớn

Theo ghi nhận, giá heo hơi tại miền Bắc đang cao hơn khu vực phía Nam từ 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Trong khi đó, mức giá giữa miền Bắc và miền Trung chênh lệch không đáng kể, cho thấy sự ổn định tương đối của hai khu vực này.

Cụ thể, tại miền Bắc, giá phổ biến 51.000 – 54.000 đồng/kg, còn khu vực Bắc Trung Bộ duy trì quanh 50.000 – 53.000 đồng/kg.

Ở Nam Trung Bộ, giá dao động 48.000 – 52.000 đồng/kg, trong khi miền Nam ghi nhận mức 52.000 – 54.000 đồng/kg tại Đông Nam Bộ và 47.000 – 51.000 đồng/kg ở Tây Nam Bộ.

Giá heo hơi ngày 14 - 10 Tiếp tục giảm sâu , Dự báo thị trường biến động - Ảnh 2.

Giá thịt heo bán tại chợ vẫn "neo" ở mức cao

Giá heo hơi có thể giảm thêm 

So với tuần trước, thị trường không có biến động mạnh, song xu hướng “ngấm ngầm giảm” đã bắt đầu xuất hiện. Một số doanh nghiệp lớn như C.P. Việt Nam đã điều chỉnh giảm khoảng 1.000 đồng/kg tại khu vực phía Nam, buộc các đơn vị chăn nuôi khác phải giảm theo để giữ sức cạnh tranh. Tại nhiều địa phương, thương lái cũng hạ giá thu mua từ 1.000 – 2.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Các chuyên gia nhận định dù giá hiện vẫn ở mức ổn định, nhưng thị trường chưa thực sự cân bằng. Áp lực từ chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao, cộng với dịch bệnh tái phát cục bộ tại một số tỉnh, có thể khiến giá heo hơi giảm nhẹ trong ngắn hạn, nhất là ở những vùng có nguồn cung lớn.

Dự báo trong vài ngày tới, giá heo hơi có thể duy trì quanh mức hiện tại, với khả năng giảm thêm 1.000 – 2.000 đồng/kg tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh hoặc chi phí đầu vào cao. Trong khi đó, tại các vùng nuôi nhỏ lẻ hoặc đã kiểm soát tốt dịch bệnh, giá có thể giữ vững, tạo mặt bằng giá mới cho thị trường heo cuối năm.

Tin liên quan

Giá heo hơi nhích tăng, chợ buôn hết lo ế

Giá heo hơi nhích tăng, chợ buôn hết lo ế

(NLĐO) - Chợ đầu mối bán heo hơi ở miền Bắc bắt đầu nhộn nhịp trở lại sau quãng thời gian ế ẩm.

Giá heo hơi hôm nay 28-8: Miền Bắc tăng nhẹ

(NLĐO) – Giá heo hơi hôm nay đang ở mức dưới giá thành dù có tăng nhẹ tại miền Bắc do sức mua yếu

Giá heo hơi hôm nay 15-8: Thịt bình ổn đồng loạt giảm giá

(NLĐO) – Thị trường heo hơi sáng 15-8 tiếp tục ghi nhận đà giảm nhẹ ở nhiều địa phương, phổ biến mức 56.000 – 64.000 đồng/kg.

Đông Nam Bộ Nam Trung Bộ Tây Nam Bộ dịch bệnh heo C.P giá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo