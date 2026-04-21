Giá heo hơi hôm nay, 21-4: Hộ nuôi tăng giá do tác động chính sách thuế mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 21-4: Hộ nuôi tăng giá do tác động chính sách thuế mới

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo hơi của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cao hơn công ty chăn nuôi quy mô lớn, tạo bất ngờ cho giới kinh doanh.

Ngày 21-4, đại diện một doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn cho biết giá heo hơi tại nhiều khu vực tiếp tục biến động. Tại miền Bắc, giá heo hơi từ các doanh nghiệp tăng 1.000-2.000 đồng/kg, lên mức 63.000-67.000 đồng/kg. Trong khi đó, heo từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ được thu mua ở mức cao hơn, dao động 64.000-65.000 đồng/kg.

Ở khu vực Bắc Trung Bộ, giá heo hơi từ doanh nghiệp tăng 1.000 đồng/kg, lên 64.000 đồng/kg; heo từ hộ chăn nuôi phổ biến ở mức 62.000-64.000 đồng/kg.

Diễn biến trái chiều ghi nhận tại Nam Trung Bộ khi giá heo hơi từ doanh nghiệp giảm 1.000-2.000 đồng/kg, còn 65.000-67.000 đồng/kg. Ngược lại, heo từ hộ chăn nuôi tăng 1.000 đồng/kg, lên 66.000-68.000 đồng/kg. 

Tại Đông Nam Bộ, giá heo của doanh nghiệp duy trì trong khoảng 67.000-69.000 đồng/kg, trong khi heo từ hộ dân tăng 1.000 đồng/kg, lên 68.000-70.000 đồng/kg. Khu vực Tây Nam Bộ cũng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg ở cả hai nguồn cung, lên 67.000-69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 21-4: Có bất ngờ - Ảnh 1.

Giá heo ở hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cao hơn heo của công ty

Nguồn cung heo mảnh về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn tăng thêm 28 tấn so với cuối tuần trước, đạt 356 tấn. Tuy nhiên, giá heo mảnh tại đây vẫn ổn định, dao động 75.000-86.000 đồng/kg.

Do giá heo mảnh không biến động, giá thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối tiếp tục giữ nguyên so với tuần trước. Cụ thể, thịt đùi và cốt lết cùng ở mức 85.000 đồng/kg; sườn non 140.000 đồng/kg; nạc dăm và ba rọi 120.000 đồng/kg; giò trước 78.000 đồng/kg và giò sau 70.000 đồng/kg.

Thông thường, giá heo hơi từ các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cao hơn heo từ hộ nhỏ lẻ khoảng 1-3 giá nhờ chất lượng đồng đều. Tuy nhiên, thời gian gần đây ghi nhận xu hướng ngược lại khi heo từ hộ dân có giá cao hơn. 

Theo thương lái, nguyên nhân là trước đây việc thu mua từ hộ nhỏ lẻ chưa phải kê khai thuế, nhưng với quy định mới, các giao dịch có giá trị trên 500 triệu đồng phải tính thuế, khiến chi phí mỗi kg heo tăng thêm hơn 1.000 đồng.


Giá heo hơi hôm nay, 11-4: Tiếp tục giảm ở chợ đầu mối

Giá heo hơi hôm nay, 11-4: Tiếp tục giảm ở chợ đầu mối

(NLĐO) - Giá thịt heo ở chợ lẻ vẫn neo cao, bất chấp giá heo mảnh, heo pha lóc ở chợ đầu mối giảm sâu

(NLĐO) – Giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TPHCM đều giảm đáng kể so với đầu tuần.

(NLĐO) – Tại chợ đầu mối, giá heo mảnh, heo pha lóc được thương lái điều chỉnh tăng so với tuần trước.

chợ đầu mối heo hơi giá heo heo mảnh TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo