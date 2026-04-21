Giá heo hơi hôm nay, 21-4: Hộ nuôi tăng giá do tác động chính sách thuế mới

Ngày 21-4, đại diện một doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn cho biết giá heo hơi tại nhiều khu vực tiếp tục biến động. Tại miền Bắc, giá heo hơi từ các doanh nghiệp tăng 1.000-2.000 đồng/kg, lên mức 63.000-67.000 đồng/kg. Trong khi đó, heo từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ được thu mua ở mức cao hơn, dao động 64.000-65.000 đồng/kg.

Ở khu vực Bắc Trung Bộ, giá heo hơi từ doanh nghiệp tăng 1.000 đồng/kg, lên 64.000 đồng/kg; heo từ hộ chăn nuôi phổ biến ở mức 62.000-64.000 đồng/kg.

Diễn biến trái chiều ghi nhận tại Nam Trung Bộ khi giá heo hơi từ doanh nghiệp giảm 1.000-2.000 đồng/kg, còn 65.000-67.000 đồng/kg. Ngược lại, heo từ hộ chăn nuôi tăng 1.000 đồng/kg, lên 66.000-68.000 đồng/kg.

Tại Đông Nam Bộ, giá heo của doanh nghiệp duy trì trong khoảng 67.000-69.000 đồng/kg, trong khi heo từ hộ dân tăng 1.000 đồng/kg, lên 68.000-70.000 đồng/kg. Khu vực Tây Nam Bộ cũng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg ở cả hai nguồn cung, lên 67.000-69.000 đồng/kg.

Giá heo ở hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cao hơn heo của công ty

Nguồn cung heo mảnh về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn tăng thêm 28 tấn so với cuối tuần trước, đạt 356 tấn. Tuy nhiên, giá heo mảnh tại đây vẫn ổn định, dao động 75.000-86.000 đồng/kg.

Do giá heo mảnh không biến động, giá thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối tiếp tục giữ nguyên so với tuần trước. Cụ thể, thịt đùi và cốt lết cùng ở mức 85.000 đồng/kg; sườn non 140.000 đồng/kg; nạc dăm và ba rọi 120.000 đồng/kg; giò trước 78.000 đồng/kg và giò sau 70.000 đồng/kg.

Thông thường, giá heo hơi từ các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cao hơn heo từ hộ nhỏ lẻ khoảng 1-3 giá nhờ chất lượng đồng đều. Tuy nhiên, thời gian gần đây ghi nhận xu hướng ngược lại khi heo từ hộ dân có giá cao hơn.

Theo thương lái, nguyên nhân là trước đây việc thu mua từ hộ nhỏ lẻ chưa phải kê khai thuế, nhưng với quy định mới, các giao dịch có giá trị trên 500 triệu đồng phải tính thuế, khiến chi phí mỗi kg heo tăng thêm hơn 1.000 đồng.



